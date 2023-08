Theo Rose, urmările sarcinii! Cu ce probleme se confruntă vedeta după ce a dus pe lume un băiețel

În urmă cu trei luni, Theo Rose devenea mămică pentru prima dată. Aceasta a dus pe lume un băiețel, iar nașterea a fost una ușoară. Micuțul Sasha a adus multă bucurie în viața artistei, însă aceasta recunoaște că recuperarea nu este una prea ușoară. Deși cu kilogramele în plus nu se confruntă, cântăreața are totuși câteva lucruri care îi dau bătăi de cap. Vergeturile și celulita o supără, iar Theo Rose le-a declarat război.

Theo Rose se numără printre vedetele care are o relație deschisă cu fanii săi și nu ezită să le povestească acestora ce se întâmplă în viața ei. Recent, cântăreața le-a mărturisit internauților că după naștere se confruntă cu unele probleme. Mai exact, deși kilogramele în plus au dispărut aproape în întregime, și-au făcut apariția vergeturile și celulita.

Deși și-ar dori să meargă la sală și să scape rapid de ele, programul nu îi permite partenerei lui Anghel Damian să facă asta. Artista cu greu se împarte între viața de mămică și toate proiectele pe care le are, așa că a început să caute alte metode de a scăpa de celulită și vergeturi. Theo Rose a încercat să folosească un produs special, care pare să dea roade, căci intensitatea vergeturilor s-a mai stins.

„N-am eu timp de sală, n-am eu timp de sport acum, deocamdată! Deci e clar că lupta mea împotriva urmărilor de după naștere e cumva minimă, subțire, subțire. De slabă sunt slabă, dar am rămas și eu cu niște celulită, v-am arătat, niște vergeturi, dar pe care, ce credeți, le-am tratat… Arată mult mai bine (n.r. vergeturile) față de atunci de când vi le-am arătat prima dată, au început parcă să se usuce cumva. Dar e ok așa, ușor, ușor lucrăm la ele”, le-a spus Theo Rose, fanilor din mediul online.

Theo Rose, luptă împotriva celulitei

Dacă vergeturile le-a rezolvat și acestea încep să se retragă, Theo Rose a declarat război celulitei. Artista le-a mărturisit internauților că asta o supără foarte tare, mai ales că o fată slabă cu celulită „nu se cade”.

De asemenea, partenera lui Anghel Damian spune că își mai dorește să scadă câțiva centimetri în talei, căci se pare că pantalonii nu o mai cuprind, iar ea nu își dorește sub nicio formă să își schimbe garderoba.

„Cred că la operația de cezariană am scăpat instant de 10 kilograme pe masa de operație. Adică de unde rugăciunile mele să rămân cu 55 de la 62-63, s-au dus că am rămas cu 50 în cap. Nu am avut vergeturi pe perioada sarcinii, doar că după operație, a doua zi, am simțit așa niște mâncărimi puternice și am așa o pată de vergeturi pe un picior.

Nu am o problemă cu ele, nu mă deranjează, dar de celulită vreau să scap. Asta e pata mea de vergeturi, n-am ce să le fac, dar pentru celulită sunt dispusă să fac câteva chestii ca să scap de ea, că nu se cade la o fată slabă să umble cu celulita pe ea. Trebuie să îmi micșorez talia, că eu purtam 34 la blugi. Atât port adică, că am slăbit. În talie am rămas mai mare, nu se închid blugii în talie încă. Te tragi, nu zic că nu te tragi, dar trebuie să-mi pun ceva ca să mă trag. Nu mai dau banii pe 75 de perechi de blugi”, a mai spus Theo Rose.

