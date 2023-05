Theodor Andrei, dezvăluiri de senzație după rușinea de la Eurovision. Ce i-ar fi cerut cei de la TVR: „Cum să facem asta?!”

Noi detalii ies la iveală abia acum, după eșecul României la Eurovision 2023. Theodor Andrei a ținut să clarifice lucrurile, fiind judecat de fani pentru prestația lui pe scena de la Liverpool. Tânărul a dat cărțile pe față și a scos la suprafață dezvăluiri controversate din culisele TVR!

Theodor Andrei rupe tăcerea după eșecul de la Eurovision Song Contest 2023. Reprezentantul României nu s-a calificat în marea finală a show-ului de la Liverpool, iar prestația lui a lăsat mult de dorit. După multe critici pe care le-a încasat în mediul online, tânărul a decis că este mai bine să spună lucrurilor pe nume legat de participarea lui în această competiție. Artistul a fost nevoit să cânte o altă variantă a piesei lui, pentru că așa ar fi decis echipa TVR. Nu a fost alegerea sa, însă a trebuit să respecte totul, pentru că a semnat un contract cu postul public de televiziune.

CITEȘTE ȘI: THEODOR ANDREI VA REPREZENTA ALTĂ ȚARĂ ÎN ANII URMĂTORI LA EUROVISION! DECLARAȚII FĂRĂ PRECEDENT DUPĂ „DEZAMĂGIREA ROMÂNEASCĂ”

„Conducerea a ridicat super mare ședință că trebuie cântată versiunea acustică la Eurovision. Eu nu am fost chemat la această ședință. Abia apoi am fost chemat la o discuție în care am reușit să trag piesa să fie jumi-juma. La Eurovision, numai vocea este live. Orice altceva, e playback. Chiar și așa, Eurovisionul nu se rezumă doar la piesă. E adevărat că dacă faci un moment full acustic, e dubios să-l încarci cu dansatori, animații și nebunii. Mi-a fost adresată ideea ca eu să fiu îmbrăcat într-un chimono negru, din mătase, să stau 3 minute pe un scaun, cu o chitară în formă de palmă.

Când am înțeles că partea mea se rezumă la numai a cânta, am zis OK. Cumva, ușor revoltat. Eu am muncit niște luni pe script-uri, care s-au dus pe apa sâmbetei. Am repetat piesa asta dumnezeiește. Eu am un contract, eu n-am voie să mă dezic de nimic. N-am avut voie să contest nimic. M-am răzvrătit foarte tare pentru că oamenii care se uită din afară se gândesc prima oară că >.

(…) Eu am comentat. Cum să facem asta? Cum să cântăm cinci minute la o chitară playback?. Videoclipul reprezintă ceea ce am vrut eu să fac la Eurovision. E bun, e prost, eu asta am vrut să fac. Eu știam că toate țările au videoclip și în fiecare an a fost așa. Am întrebat > Am primit răspunsul: >’”, a spus Theodor Andrei, în podcastul lui „The Watcher”.

CITEȘTE ȘI: MAMA LUI THEODOR ANDREI A RĂBUFNIT, DUPĂ CE REPREZENTANTUL ROMÂNIEI LA EUROVISION 2023 A FOST PUS LA ZID: „E UN TÂNĂR CU PROBLEMELE ȘI CU SENSIBILITĂȚILE LUI”

Theodor Andrei, amenințat cu instanța

Cântărețul a continuat seria de dezvăluiri și a spus, în fața tuturor, că mama lui a fost amenințată cu judecata, pentru că el nu ar fi respectat clauzele din contract. Un alt lucru important este că Theodor Andrei a aflat cu doar două zile înainte de plecarea la Liverpool ce show va avea pe scenă. Nu i-a picat deloc bine și știa că lucrurile nu vor decurge așa cum trebuie, dar nu mai avea ce să facă. A dat ce a avut mai bun, însă n-a fost de ajuns pentru ca țara noastră să se califice în etapa finală.

„A fost sunată maică-mea să fie amenințată cu juridicul, că sunt clauze de 400.000 de euro, pentru că eu n-am respectat ceea ce mi s-a spus. Au fost niște amenințări super ieftine. Mama s-a speriat, mama s-a speriat rău.

Eu am zis, >. Plecarea noastră a fost pe 28 aprilie. Pe 25 aprilie, noi a trebuit să primim filmare de la echipa de la BBC cu felul în care arată momentul nostru pe scenă, cu doi actori, care să ne țină locul mie și Dianei, cu proiecțiile noastre cu decupajul trimis de noi.

Ceva rău. Numai că la mine nu a mai ajuns link-ul. Cu două zile înainte de plecare, mi-a fost arătat, dar nu link-ul, pentru că expirase. A fost filmat cu telefonul. Atunci am văzut eu ce o să mă înconjoare pe scenă la Liverpool. Nu mai era nimic de schimbat. Cu o lună înainte de Eurovision, se trimit toate chestiile și este irevocabil. Nu se mai poate schimba nimic”, a mai spus reprezentantul României la Eurovision 2023.