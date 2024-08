Thomas Ceccon, înotător medaliat cu aur, filmat în timp ce dormea în parc! Nemulțumit de condițiile din Satul Olimpic: ”Sunt dezamăgit!”

Thomas Ceccon, un înotător medaliat cu aur la Olimpiadă, a fost filmat dormind pe iarbă. Totul s-a întâmplat în afara Satului Olimpic, iar motivul este de-a dreptul uluitor!

Videoclipul cu Thomas Ceccon în timp ce dormea pe iarbă, într-un parc, s-a viralizat rapid! Tânărul sportiv era întins pe o peluză, în timp ce purta uniforma și geanta delegației italiene. Iar motivul este de-a dreptul uluitor! Thomas Ceccon, deținătorul recordului mondial la cursa lungă de 100 de metri spate și la ștafeta de 4×100 de metri liber pe cursa scurtă, a vorbit deschis despre condițiile „proaste” de la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce nu a reușit să se califice pentru finala masculină de 200 m spate.

Înotătorul italian a criticat dur organizarea pentru condițiile de cazare și toate inconvenientele cu care s-au confruntat sportivii în timpul șederii lor în Capitala Franței. Lipsa aerului condiționat, căldura care face imposibilă odihna și mâncarea din Paris sunt doar câteva dintre nemulțumirile sportivului italian.

Italy’s Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked🥇 pic.twitter.com/YIjjG3lwFo

— Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 4, 2024