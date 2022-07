Thriller în Bănie în derby-ul european dintre Universitatea și Sepsi OSK!

Universitatea Craiova a terminat nedecis, scor 2-2 (1-0) cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, în Bănie într-un meci din prima etapă a SuperLigii.

Oltenii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de brazilianul Gustavo (min. 29, 59) însă Sepsi OSK a reușit să salveze un punct pe final de meci grașie reușitelor lui Vitalie Damaşcan (min. 73) și Nicolae Păun (min. 87)

Laszlo Balint, antrenorul Univeersității, a debutat oficial cu acest prilej pe banca oltenilor, iar la final a declarat că din punctual său de vedere rezultatul este nedrept după aspectul jocului.

„Am avut meciul în mână, am avut toate punctele în mână, dar nu am gestionat cum trebuie ultimele 20 de minute. Am luat goluri din zona fundașilor centrali, nu am blocat acele faze în ultima parte a meciului. Ar fi trebuit să câștigăm, dar puteam să și pierdem la ultima fază. Este un punct până la urmă și e clar că avem foarte mult de muncă. Sepsi a avut un tempo în plus față de noi. Nu avem timp să ne lamentăm, vin umătoarele meciuri și trebuie să fim bine mental. Noroc că Gustavo, omul meciului, a intrat cu norc și a marcat. singura parte bună”, a declarat Laszlo Balint, după primul său meci oficial pe banca oltenilor.

Runda următoare, Universitatea se va dplasa la Cluj pentru disputa cu „U”, în timp ce Sepsi OSK va primi pe teren proprriu vizita celor de la FC Argeș.