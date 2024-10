Tina Duceac, clipe de coșmar! Actrița din Lia a sunat la 112, iar ambulanța a venit în 2 ore: ”Simt că mor!”

Tina Duceac a avut parte de o experiență șocantă când s-a confruntat cu o stare de rău și a sunat la 112. În loc să primească ajutor rapid, a așteptat două ore pentru sosirea ambulanței, timp în care a fost tratată cu o atitudine lipsită de respect de către personalul de la dispecerat. Actrița din „Lia – Soția soțului meu” a relatat întâmplarea pe contul ei de Instagram.

Problemele au început când starea de sănătate a Tinei Duceac s-a deteriorat rapid, iar ea nu a mai stat pe gânduri și a solicitat imediat ajutor medical. După ce a sunat la 112 și a cerut explicit ca un medic să facă parte din echipajul de ambulanță, vedeta a fost surprinsă de lipsa de seriozitate a angajatei care a răspuns la apel.

Actrița din „Lia – Soția soțului meu” a descris cât de greu i-a fost să suporte nu doar starea de rău, dar și răspunsurile ironice primite la telefon. După două ore, ambulanța a sosit în cele din urmă, dar actrița era deja profund dezamăgită de modul în care a fost tratată. Tina Duceac a continuat, exprimându-și nemulțumirea față de lipsa de profesionalism a unor angajați din sistemul medical de urgență.

„Ieri mi-a fost foarte rău, a început spre seară, iar undeva spre dimineață am sunat la 112 pentru că starea mea se agrava de la oră la oră. I-am rugat să trimită o ambulanță cu medic, pentru că nu mai voiam experiența spitalului care este absolut îngrozitoare. A VENIT SALVAREA DUPĂ 2 ORE! Deja așteptasem de o oră și am sunat din nou pentru a vedea ce se întâmplă. Am crezut că au uitat, mi se părea ireal că aștept atât de mult timp. Și ghici ce? Persoana care a răspuns m-a redirecționat către dispeceratul de urgențe. Iar acea femeie a început să mă ia la mișto, să țipe la mine, în condițiile în care i-am zis că simt că mor. Replica ei a fost ”las’ că nu muriți. Veniți la spital dacă vă vine să muriți” a scris actrița în primul story de pe Instagram.