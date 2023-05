Ținuta purtată de Carmen Iohannis la ceremonia de încoronare a Regelui Charles a împărțit lumea designerilor în două! Verdict final! E scandal și...

Președintele României, Klaus Iohannis, a fost prezent la Londra, zilele trecute, la încoronarea Regelui Charles. Nu singur, ci însoțit de soția sa, Carmen Iohannis. Prima Doamnă a purtat două rochii, una la Dineul Oficial, alta la procesiunea de încoronarea de la Westminster Abbey. Criticii de modă nu au fost foarte încântați de nici una dintre ținute, iar primul care a avut obiecții a fost Cătălin Botezatu. CANCAN.RO a stat de vorbă cu creatoarele celor două ținute, Eli Lăslean și Irina Schrotter. Al treilea desginer al lui Carmen Iohannis, Andreea Tincu, și-a expus și ea punctul de vedere.

Ceremonia de încoronare a Regelui Charles, care a avut loc pe data de 6 mai, la Londra, a adunat la un loc reprezentanți ai Caselor Regale din întreaga lume. La eveniment au participat și președinți de stat, dar și celebrități, care și-au anulat planurile pentru a fi prezenți la unul dintre cele mai importante evenimente din istoria Marii Britanii. Așa cum era de așteptat, România a fost reprezentată la procesiunea de încoronare de către Custodele Coroanei, Principesa Margareta, însoțită de Principele Consort Radu. Conform protocolului, de la eveniment nu puteau lipsi președintele țării, Klaus Iohannis, și soția lui, Carmen.

Prima Doamnă a ales pentru această ocazie istorică două ținute. Un deux pieces de culoare roz, purtat la festivitățile de dinaintea încoronării, și o rochie turquoise, cu care s-a afișat pe treptele bisericii Westminster Abbey. Hainele nu au fost pe placul criticilor de modă autohtoni, care au mărturisit că cele două ținute nu pun în evidență silueta impecabilă a lui Carmen Iohannis. Primul care a avut un cuvânt de spus a fost chiar Cătălin Botezatu, care a criticat asupru rochia creată de Irina Schrotter: “Ținuta turcoaz purtată de soția lui Klaus Iohannis trebuia puțin mai cambrată și mai atent lucrată. Acele pliuri care se văd ar fi trebuit mult mai atent lucrate, sau poate simplul fapt că a fost închis mantoul arată acest aspect șifonat. Avem un cuplu prezidențial frumos, dar ar trebui să fie consiliat”, a declarat celebrul designer, pentru Unica.

Eli Lăslean și Irina Schrotter au răspuns valului de critici!

Pentru a închide gurile răutăcioase, CANCAN.RO a stat de vorbă cu cele două creatoare de modă, care au răspuns contestarilor și au dezvăluit cât costă ținutele Primei Doamne la evenimentul menționat anterior.

Vă redăm, mai jos, declarațiile celebrelor creatoare, cunoscute în România de peste 20 de ani.

Eli Lăslean: ”Rochia de la Irina Schrotter nu este mărimea dânsei, nu o avantaja deloc”

Eli Lăslean: “Eu am îmbrăcat-o în ziua sosirii, în ținuta roz. Mi-ar fi plăcut să poarte și cealaltă ținută a noastră, un roz prăfuit, la ceremonie, care după mine era ceea ce trebuia. Noi i-am făcut două, dânsa a preferat-o pentru ceremonie pe cea de la Irina Schrotter. Părerea mea e că ar ar fi fost aplaudată dacă purta rochia roz. Eu țin foarte mult la dânsa, îmi pare rău atunci când e criticată. Totuși, sunt de acord cu criticile, ele sunt productive. Având în vedere că eu sunt designerul dânsei, n-aș vrea să comentez prea multe. Haina (n.r: creația Irinei Schrotter) nu era mărimea dânsei, mânecile erau prea lungi. Nu o avantaja deloc. Repet, eu țin mult la dânsa, chiar îmi pare rău.

O servesc de șapte ani. I-am făcut și pentru deplasarea în America Latină trei ținute. Ea își alege ținutele de la mai mulți designer. I-am făcut peste 50 de ținute în acești șapte ani. Întotdeauna, modelele pentru dânsa au fost unicate. Ce a îmbrăcat, le-am păstrat pe toate, nu am vândut niciuna.

Dacă nu va păstra această ținută, o vom scoate la vânzare. Un costum de genul acesta costă în jur de 1500 lei. Sunt cliente care mă ocolesc pentru că-și imaginează că dacă lucrez pentru Prima Doamnă, cine știe ce prețuri astronomice am. Am primit însă multe felicitări pentru ținuta roz pe care a purtat-o. Eu merg întotdeauna pe clasic, elegant, și consider că nimeni nu știe să facă mai bine ca mine acest gen de ținută. Asta pot spune cu mâna pe inimă. În general, Carmen Iohannis preferă culori calde și pastelate”.

Irina Schrotter se apără: ”Nu au văzut fotografiile potrivite”

Celebrul designer susține că ținuta purtată la un asemenea eveniment nu trebuie să arate neapărat bine la poză, ci să ofere confort și siguranță, ținând cont că ceremona de încoronare a durat câteva ore, iar vremea a fost una ploiasă: “Poate că nu a văzut fotografiile potrivite. Ținutele arătau foarte bine, și ale doamnei Iohannis și ale Principesei Margareta. Custodele Coroanei a fost în toate selecțiile cu cele mai bune ținute de la ceremonia de înscăunare. Fiecare e liber să comenteze. Eu am următorul obicei – dacă eu și doamnele care le-au purtat sunt mulțumite, înseamnă că mi-am făcut bine treaba.

Ca la orice eveniment de acest nivel, a fost comunicat un dress-code, cocktail-dress. Pălăria a fost opțională. Toate doamnele care nu făceau parte din familiile regale, au venit fără pălării. Opțiunea pentru bijuterii e a fiecărei doamne în parte.

Am discutat cu Prima Doamnă culorile, i-am trimis monstrele de material. A zis ok la acea culoare. Eu am mai lucrat cu ea. Nu știu niciun designer care să fi reușit să le îmbrace și pe Principesă și pe Prima Doamnă la același eveniment de o asemenea anvergură. Pentru echipa mea a fost o mare realizare, e unul dintre cele mai importante evenimente din această decadă.

Pentru ceremonie am urmărit cu toții prognoza meteo și din câte se știe, în biserică e foarte frig. Și atunci era necesar mantoul. La ambele doamne, acesta a fost din mătase.

Discuțiile sunt multiple. Eu am măsurile Primei Doamne. Ținutele care se fac pentru asemenea ocazii nu se fac doar pentru fotografia în care stai la poză, drept. Le faci pentru toate momentele. Ele trebuiau să meargă în biserică, să stea două ore pe scaun, să se ridice de acolo și ținuta să fie impecabilă. E un lucru complicat de îndeplinit, pentru o ținută ce trebuie foarte bine cambrată, pe măsură, astfel încât să stea mereu impecabil. Cred că echipa mea și-a făcut treaba foarte bine, iar ceea ce s-a văzut a fost o interpretare a ceea ce poate să facă și industria de modă românească”.

Săgeți către Cătălin Botezatu

Irina Schrotter nu a rămas indiferentă la declarațiile deloc plăcute făcute de colegul său, Cătălin Botezatu, căruia a dorit să-i transmită, prin intermediul CANCAN.RO, un mesaj pe măsură: “Ce pot să zic? Sper ca data viitoare să fie Cătălin Botezatu alesul. Să o îmbrace el pe Carmen Iohannis. Poate să facă și ținute de femei, și de bărbați, deci nu văd nicio problemă. Nu voi reproduce niciodată aceste ținute. Nu seamănă cu nimic din ceea ce fac eu în mod normal în magazin”.

Cel de-al treilea designer al Primei Doamne rupe tăcerea

Andreea Tincu este un tânăr designer, care a trimis un simplu CV la Departamentul de Protocol al Președenției României. Carmen Iohannis a dorit să o cunoască pe creatoare și așa a început colaborarea dintre cele două. Deși îi croiește mai mult de 50% dintre ținute, Andreea nu a fost solicitată pentru încoronarea Regelui Charles. Aflată este hotare, ea este la curent cu valul de critici legate de ținutele Primei Doamne și a decis să-și expună punctul de vedere într-o manieră mai elegantă:

“De data aceasta, nu am fost eu. Mă aflu într-o vacanță, din cauza unor probleme familiale. Trebuie apreciat, în primul rând, faptul că Prima Doamnă alege să se îmbrace numai de la branduri românești. Nu știu câte soții de președinți de stat care fac asemenea alegeri. Libertatea de creație e foarte mare, este ca o relație cu orice client. Sunt anumite culori care stau bine pe Carmen Iohannis. Nu mi se pare corect să-ți dai cu părerea despre ceea ce fac colegii tăi. Între noi nu este ok. Eu pot critica sau aprecia, dar poate să nu fie corect. Sunt designer, nu critic de modă. El este singurul avizat să spună. Sunt destul de puțini, ce-i drept.

Din punctul meu de vedere, indiferent de ce poartă o femeie, responsabilitatea ținutei o poartă designerul. Este la fel ca la medic. Apoi da, poți urmări comentariile oamenilor… Sunt și persoane care cunosc. Dacă era ținuta mea, vorbeam deschis… Tot pentru asta aș fi optat, un deux-pieces și un pardesiu”.