Titi Aur, despre rata mortalității în accidentele rutiere: ”În România mor în fiecare an 120 de copii”

Invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, Titi Aur a vorbit despre rata mult prea ridicată a mortalității în rândul copiilor din România, dar și ce ar trebui să facem pentru ca acest număr, extrem de mare, să fie scăzut. Iată ce a spus!

Titi Aur a subliniat faptul că în România, anual, mor 120 de copii în accidente rutiere cu vârste cuprinse între 0-14 ani. Acest număr este uriaș comparativ cu cel din țări precum Suedia, Norvegia sau Danemarca, acolo unde rata este de 1-2 și ajunge și la 0 în anumiți ani datorită implicării statului.

Expertul în conducere defensivă, Titi Aur a vorbit despre cei trei factori importanți în producerea unui accident: omul, mașina sau drumul. Cine e vinovat? Dacă în privința mașinilor și a drumurilor am evoluat de-a lungul timpului, acesta consideră că omul a făcut pași înapoi. Acest lucru este urmarea faptului că educația rutieră nu este implementată în toate unitățile de învățământ, iar copiii ajung să conducă o bicicletă fără să știe reguli de bază.

De asemenea, expertul a vorbit și despre niște reguli de bază pe care orice pasager ar trebui să le știe, dar nu o face, printre care și importanța centurii purtate atunci când ne aflăm pe bancheta din spate, dar și a reglării tetierei. Titi Aur susține că nu doar șoferii sunt cei vinovați de numărul mare de accidente, cât și pietonii.

„Titi Aur: În România mor în fiecare an 120 de copii. Copii însemnând 0-14 ani în accidente rutiere. Și ca să comparăm cu cea mai sigură țară din Europa, adică cu Suedia, și de fapt cu țările nordice, se luptă între ele țările nordice, Suedia, Norvegia, Danemarca, chiar și cu Irlanda, pentru 0 copii morți. Și într-un an reușesc unii, în alt an reușesc alții, mai au câte unu, doi, pe urmă iar la 0. La noi avem 120 de copii morți. Doar că am văzut pe cineva, în fine, din autoritățile noastre la una din conferințele pe siguranță rutieră, care spunea foarte mulțumit că am scăzut de la 140 la 120. Da, într-adevăr, am scăzut de la 140 la 120, dar sunt 120 de copii anuali care mor în accidente. Da, adevărate tragedii și au nume, prenume, nu-s doar niște numere, niște cifre. Și în spatele fiecărui, fiecărui decedat în accident de circulație, este practic o imensă tragedie. Nu înseamnă doar cel care a murit, l-a îngropat, i-a pus coroană lumânare și gata. Că unii așa privesc. Înseamnă familii distruse, înseamnă un întreg seism și un întreg grup de oameni care nu mai au capacitate de lucru, suferă, au cheltuieli, practic este o imensă tragedie și, după cum spuneam, din păcate nu se face nimic la acest capitol. Vine întrebarea firească: Care este motivul sau de ce se întâmplă asta? Și noi vorbim cel puțin în zona de siguranță rutieră despre sintagma omul, drumul sau mașina. Sunt cei trei factori care pot influența accidentul sau accidentul de circulație. Cine e vinovatul? Cel de la volan, drumul sau mașina? Și foarte mult, chiar și presa din România, dar societatea în general, a acuzat faptul că

Nu avem drumuri, doamnă. Dacă nu avem drumuri, de asta avem accidente. Nu avem autostrăzi, nu avem drumuri. Da, putem vorbi și despre capitolul drumuri, dar vă dau o informație care poate să răstoarne total această afirmație, că nu avem drumuri. Pe autostrăzile din România se moare de 4-5 ori mai mult, de 4,5 ori mai mult, mai precis, față de autostrăzile din Franța. Deci vreau să spuneți că mor românii în prostie din cauza șoferilor. Din cauza șoferilor. Nu numai. Nu numai a șoferilor, pentru că, eu știu, cauza principală, când te uiți în statistică, este indisciplina pietonilor. Pietonii nu sunt educați. Bicicliștii. Noi nu avem nici măcar, noi nu știm să fim nici pasageri călători în mașină. De ce? Vă spun de ce. Pentru că vezi un autobuz cu 10, 20, 30 de oameni, șoferul face nebunii, merge tare, numără banii între comune, se uită în telefon, se uită la filme, face tot felul de nebunii și pasagerii stau acolo. Și nu îi spun nimic.

Adică noi nu știm să fim nici măcar pasageri călători în mașină. Ne urcăm în mașină, ne punem centura frumoasă în față, eu și soția îmi pun și îmi las copiii liberi în spate. Să stea fără centură, fără nimic, e pe modelul, nu contează, facem alții. Nu e așa. Nu e pe modelul ăsta. E că eu nu conștientizez ce li se poate întâmpla. Vă spun doar un lucru foarte scurt, să ne imaginăm așa. Asta este o mașină care se oprește la 40 de km pe oră în ceva fix. Peste 60 mori din mașină, ca să ne înțelegem. Nu e cu 100, cu 200. Peste 60 mori. Deci se oprește cu 40. Cei din față au centura, cei din spate n-au centura. Ce se întâmplă? Și cei din față și cei din spate continuă mișcarea. Da? Continuă mișcarea. Cel din față este ținut de centură și este adus înapoi și cel din spate continuă mișcarea. Și se lovesc cei doi cap în cap cu 50 sau cu 60 de km pe oră.

Deși mașina avea 40 de kilometri. Vine medicul legist și spune așa: Cei doi au murit că s-au lovit cu 60 de kilometri pe oră. Așa ne-a ieșit nouă din calcul. Vine martorul sau chiar polițistul și spune, domnule, doctorul nu știe, n-are de unde, dacă mașina avea 40, cum să se lovească aia cu 60? Păi se lovea pentru că unul i-a ținut de centură, unul nu i-a ținut, unul continua și unul i-a dus înapoi. Și atunci când eu mă urc într-o mașină și dumneavoastră sunteți în dreapta și eu în stânga, în spate, eu vă spun, domnul Dan, vă puneți centura. Și dumneavoastră spune, dar ce treabă ai tu cu mine? Și atunci îți spun, dacă vrei să te sinucizi, du-te, aruncă-te de pe bloc, fă orice, dar nu când ești cu mine în mașină.Cred că niciun român nu-și pune pe banchetă în spate centura de siguranță. Nu că niciunul, foarte puțin. 1%, da. Sau câți își reglează tetiera în spate când se urcă? Pentru că tetiera care-i jos, în cazul unui impact din spate, devine pârghia și îți rupe gâtul. Tetiera trebuie să fie la nivelul creștetului capului. Pentru că dacă nu, în cazul unui impact, îți rupe gâtul, mai bine fie o tetieră, că altfel îți trupe gâtul. Este exact aici, undeva în care depinde și cât de înalt ești. Pe scaunul din față nu prea mai e nevoie. Mașina modernă are tetiera cuprinsă în scaune, nu prea mai sunt scaune de alea cum era Dacia pe timpul să ridici tetiera și… Deci sunt lucruri banale, elementare, care nu se predau, nu se învață, nimeni nu te învață și atunci se ajunge la aceste tragedii. Problema mea în discuția noastră de aici este că cei care ar trebui să facă, începând de la primul ministru, ministrul transporturilor, ministrul de interne, guvernul în general și funcționarii din Ministerul Transporturilor, pentru că iarăși mai este o… Înțelegere greșită a situației, că nu știu cum să-i spun altfel, este percepția că poliția rutieră răspunde de siguranța rutieră. Este greșit. Înainte da, când era miliția rutieră și imediat după Revoluție, poliția răspundea de siguranța rutieră.

Poliția aproba școala de șoferi, autoriza, poliția autoriza instructorul, poliția sau miliția, cum era după Revoluție chiar poliția, poliția verifica mașina de școală la garajul Ministerului de Interne, acolo îți verifica la garajul poliției, județene sau ce era, deci totul era în curte la ei, ei te și examinau. Acum a rămas doar examinarea la Ministerul de Interne, restul a trecut la Ministerul Transporturilor, inclusiv atestatele profesionale, inclusiv legea 20 cu conducerea defensivă care ar trebui să fie gestionată tot de către Ministerul Transporturilor, dar nu se dorește.”