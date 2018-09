Toni Conceicao după 1-2 cu Viitorul: „Eliminarea din Europa League a lăsat urme!”

Toni Conceicao, antrenorul formației CFR Cluj a pus eșecul de pe teren propriu din runda a VII-a a Ligii I cu Viitorul Constanța pe seama moralului zdruncinat pe care elevii săi l-au avut după eliminarea din Europa League.

În jocul cu Viitorul, CFR Cluj a bifat al doilea eşec consecutiv pe teren propriu. După 2-3 cu luxemburghezii de la F91 Dudelange, joi, în play-off-ul Europa League, campioana a cedat și duelul cu formația lui gică Hagi deși în minutul 86 avea pe tabelă avantaj de un gol.

Antrenorul echipei clujene Toni Conceicao consideră că diferenţa a fost făcută de erorile personale din finalul jocului, când echipa lui Gică Hagi a întors rezultatul în 5 minute.

„Aşa e fotbalul. Din păcate, am controlat meciul şi am fost la un pas să câştigăm, dar am sfârşit prin a pierde. Eliminarea de joi a lăsat urme asupra jucătorilor. Însă echipa trebuie să fie concentrată toate cele 90 de minute, pentru a reuşi să câştigăm un meci. Trebuie să reglăm asta”, a declarat Toni Conceicao, antrenorul formației CFR Cluj.

Acesta a fost primul eșec pe care ardelenii l-au suferit în acest sezon. Echipa din Gruia se află la două lungimi în spatele FCSB, formaație care nu a reușit să profite de pasul greșit al campioanei și a remizat, 2-2 cu FC Botoșani la Voluntari.

Rezultatele etapei a VII-a a Ligii I

Sepsi OSK Sf Gheorghe – Dunărea Călăraşi 1-0

FC Hermannstadt – Gaz Metan Mediaş 0-1

Astra Giurgiu – FC Voluntari 0-0

U Craiova – Dinamo Bucureşti 3-0

CFR Cluj – FC Viitorul 1-2

FCSB – FC Botoşani 2-2

Luni, 3 septembrie

Ora 21.00 Politehnica Iaşi – Concordia Chiajna

Clasament Liga I

1 FCSB 7 4 2 1 18-8 14

2 CFR Cluj 7 3 3 1 9-6 12

3 U Craiova 7 3 2 2 13-6 11

4 Astra Giurgiu 7 2 5 0 8-4 11

5 Sepsi 7 3 2 2 6-4 11

6 Gaz Metan Mediaș 7 3 2 2 8-9 11

7 FC Viitorul 7 3 1 3 8-8 10

8 Dinamo București 7 3 1 3 11-14 10

9 Dunărea Călărași 7 2 3 2 6-6 9

10 FC Botoșani 7 1 5 1 9-8 8

11 FC Hermannstadt 7 2 1 4 7-8 7

12 Concordia Chiajna 6 2 1 3 6-8 7

13 Poli Iași 6 1 2 3 3-11 5

14 FC Voluntari 7 0 2 5 4-16 2