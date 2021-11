Toni Petrea vrea victoria în Bănie: „Știm ce avem de făcut!”

Toni Petrea, antrenorul principal al formației FCSB, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu Universitatea Craiova, că își dorește ca elevii săi să speculeze punctele mai puţin bune ale adversarei.

„Ne aşteaptă o partidă foarte dificilă, cu un adversar bun, cu un antrenor bun, o echipă preocupată de fotbal, de jocul ofensiv. Ştim punctele lor forte, vom încercat să le blocăm şi să încercăm să profităm de spaţiile pe care le vom avea pe parcursul jocului. Mă bucură revederea cu fostul meu coleg Laurenţiu Reghecampf, e prima oară când ne întâlnim ca adversari şi cred că va fi un meci frumos. Am avut şi am o relaţie foarte bună cu el. Ştiu că e preocupat de rolul ofensiv, cunosc filozofia lui, ştim ceea ce gândeşte vizavi de joc. Sper să pot specula anumite chestii care nu le funcţionează lor foarte bine. Cred că e un moment foarte important pentru ei, după aceste două înfrângeri şi mobilizarea lor va fi una foarte mare. După aceste două rezultate negative, cu siguranţă comportarea lor va fi diferită. Craiova are un stil ofensiv, de atac, dar şi mie îmi place acest stil, cred că este în beneficiul tuturor”, a declarat Toni Petrea, antrenorul principal al formației FCSB.

Derby-ul din Bănie se anunță a fi incendiar, fiind un duel de totul sau nimic în special pentru olteni. Aflați după 16 runde pe locul 3 cu 28 de puncte, la 14 lungimi distanță de CFR Cluj, campioana având în această etapă un meci facil în „Gruia” cu „lanterna” Ligii 1, „juveții” nu au decât varianta victoriei pentru a mai rămâne în lupta pentru titlu. FCSB abordează disputa din Bănie de pe locul 2 cu 34 de puncte.

Partida Univeritatea Craiova – FCSB, va avea loc astăzi de la ora 20:15, derby-ul din Bănie fiind în direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look.