Top 10 fructe pentru zilele caniculare. Alimente cu care învingi căldura

Se anunță temperaturi extrem de ridicate pentru următoare perioadă, motiv pentru care nutriționiștii recomandă fructe cu conținut ridicat de apă. Consumate zilnic, vor ajuta corpul să facă față căldurii.

Vara este momentul ideal pentru a mări consumul de fructe, după cum aceste alimente conțin apă. Ca urmare, vor aduce un aport de hidratare în corp și vor ajuta la răcorirea temperaturii sale.

Fructele sunt bogate în vitamine, minerale și fibre, motiv pentru care oferă atât de multă energie corpului. Indiferent de vârstă, este recomandat consumul a cinci porții zilnice din aceste alimente.

Lista completă a celor 10 fructe pentru zile călduroase

1. Fructele de pădure. Afinele și murele sunt mai mult de 85% apă, în timp ce căpșunile sunt 92% apă.

2. Merele. Aceste fructe conțin 84% apă.

3.Perele. Consumul zilnic al unui fruct cu pulpă albă, cum ar fi o pară, ar putea reduce riscul de accident vascular cerebral la jumătate. Aceste fructe hidratante sunt 84% apă.

4.Cireșele. Aceste mici fructe cu sâmburi sunt 80% apă. Asta înseamnă că dacă mănânci o cană plină de cireșe (cu sâmburi), vei consuma aproape jumătate de cană de apă.

5. Grapefruit. Grapefruit-urile sunt aproximativ 91% apă, soiul roșu rubin conținând mai multă apă.

6. Strugurii. Strugurii sunt bogati în vitaminele K și C, în timp ce semințele de struguri sunt pline de antioxidanți suplimentari. Conțin 81% apă.

7. Portocale. Portocalele suculente sunt 87% apă, plus sunt pline de vitamina C.

8. Ananasul. Ananasul suculent oferă compusul bromelaină, un agent antiinflamator puternic. Aceste plante tropicale sunt aproximativ 87% apă.

9. Pepenele. Acest fruct suculent conține 92% apă.

10. Prunele. Conțin 85% apă. În plus, prunele sunt fructe cu sâmbure care ajută la prevenirea bolilor de inimă, a accidentului vascular cerebral și a diabetului de tip 2.