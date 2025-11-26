TOP 10 – Vedetele din România care au trecut prin cele mai multe divorțuri. Cine este „campionul” divorțurilor din showbiz

În lumea mondenă din România, poveștile de iubire ajung adesea să fie urmărite cu aceeași intensitate ca proiectele profesionale ale vedetelor. Relațiile apar, evoluează spectaculos și, uneori, se destramă cu aceeași rapiditate cu care au fost construite. Pentru unii dintre artiști, sportivi sau prezentatori cunoscuți, divorțul nu este o întâmplare izolată, ci un episod repetat de-a lungul anilor.

Pentru fiecare dintre aceste persoane cunoscute, legăturile sentimentale au fost, într-o formă sau alta, parte din imaginea lor publică. Unii au trăit povești pasionale, alții au păstrat un ton mai rezervat, însă finalurile au ajuns inevitabil în atenția publicului. Unele separări au fost conflictuale, iar altele amiabile.

Cine este „campionul” divorțurilor din showbiz

Dintre personalitățile care au marcat showbizul autohton, există câteva nume care s-au remarcat nu doar prin carieră, ci și prin palmaresul impresionant de separări matrimoniale. În vârful clasamentului se află Ilie Năstase, figura emblematică a tenisului românesc, care de-a lungul vieții a trecut prin patru divorțuri.

La o distanță mică se regăsesc alte nume sonore ale scenei publice. Adriana Bahmuțeanu și Mihaela Rădulescu au ajuns fiecare la trei despărțiri oficiale. Parcursurile lor au demonstrat că un final nu înseamnă neapărat o ruptură definitivă, în unele cazuri, drumurile au fost reluate, pentru ca apoi din nou să se despartă.

Tot în categoria celor cu trei divorțuri intră și Andreea Marin. Personalitate care a reușit să se reinventeze profesional în repetate rânduri, aceasta a trăit, la rândul său, transformări profunde pe plan personal, fiecare etapă deschizând un alt capitol în viața ei.

Lista continuă cu vedete care au încheiat două căsnicii înainte de a-și găsi o formulă stabilă de viață de cuplu sau înainte de a decide să ia o pauză de la angajamentele oficiale. Cristi Borcea, Bianca Drăgușanu, Cătălin Crișan, Oana Roman, Dan Alexa și Adrian Mutu se regăsesc în această categorie, fiecare având la activ două divorțuri.