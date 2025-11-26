Acasă » Știri » TOP 10 – Vedetele din România care au trecut prin cele mai multe divorțuri. Cine este „campionul” divorțurilor din showbiz

TOP 10 – Vedetele din România care au trecut prin cele mai multe divorțuri. Cine este „campionul” divorțurilor din showbiz

De: Anca Chihaie 26/11/2025 | 07:42
TOP 10 - Vedetele din România care au trecut prin cele mai multe divorțuri. Cine este campionul divorțurilor din showbiz

În lumea mondenă din România, poveștile de iubire ajung adesea să fie urmărite cu aceeași intensitate ca proiectele profesionale ale vedetelor. Relațiile apar, evoluează spectaculos și, uneori, se destramă cu aceeași rapiditate cu care au fost construite. Pentru unii dintre artiști, sportivi sau prezentatori cunoscuți, divorțul nu este o întâmplare izolată, ci un episod repetat de-a lungul anilor.

Pentru fiecare dintre aceste persoane cunoscute, legăturile sentimentale au fost, într-o formă sau alta, parte din imaginea lor publică. Unii au trăit povești pasionale, alții au păstrat un ton mai rezervat, însă finalurile au ajuns inevitabil în atenția publicului. Unele separări au fost conflictuale, iar altele amiabile.

Cine este „campionul” divorțurilor din showbiz

Dintre personalitățile care au marcat showbizul autohton, există câteva nume care s-au remarcat nu doar prin carieră, ci și prin palmaresul impresionant de separări matrimoniale. În vârful clasamentului se află Ilie Năstase, figura emblematică a tenisului românesc, care de-a lungul vieții a trecut prin patru divorțuri.

La o distanță mică se regăsesc alte nume sonore ale scenei publice. Adriana Bahmuțeanu și Mihaela Rădulescu au ajuns fiecare la trei despărțiri oficiale. Parcursurile lor au demonstrat că un final nu înseamnă neapărat o ruptură definitivă,  în unele cazuri, drumurile au fost reluate, pentru ca apoi din nou să se despartă.

Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine
Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Tot în categoria celor cu trei divorțuri intră și Andreea Marin. Personalitate care a reușit să se reinventeze profesional în repetate rânduri, aceasta a trăit, la rândul său, transformări profunde pe plan personal, fiecare etapă deschizând un alt capitol în viața ei.

Lista continuă cu vedete care au încheiat două căsnicii înainte de a-și găsi o formulă stabilă de viață de cuplu  sau înainte de a decide să ia o pauză de la angajamentele oficiale. Cristi Borcea, Bianca Drăgușanu, Cătălin Crișan, Oana Roman, Dan Alexa și Adrian Mutu se regăsesc în această categorie, fiecare având la activ două divorțuri.

Bărbat înarmat, prezent la slujba de înmormântare a lui Charlie Kirk! Detalii de ultimă oră

Cine îl poate urma pe Donald Trump la Casa Albă. Poate ajunge primul președinte milenial din istoria SUA

Tags:
Iți recomandăm
Tragedie în Germania! O româncă, ucisă într-un hotel din Olching
Știri
Tragedie în Germania! O româncă, ucisă într-un hotel din Olching
Cum a fost filmată Marymar în Dubai, de mână cu Tzancă Uraganu
Știri
Cum a fost filmată Marymar în Dubai, de mână cu Tzancă Uraganu
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el”
Adevarul
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el”
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
Digi24
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul...
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o...
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de mama ei. Femeia a vrut să se răzbune
Digi 24
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de mama ei....
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Gandul.ro
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în Germania! O româncă, ucisă într-un hotel din Olching
Tragedie în Germania! O româncă, ucisă într-un hotel din Olching
Cum a fost filmată Marymar în Dubai, de mână cu Tzancă Uraganu
Cum a fost filmată Marymar în Dubai, de mână cu Tzancă Uraganu
Fostul căpitan al naționalei, divorț cu scandal! Se luptă cu soția pe avere
Fostul căpitan al naționalei, divorț cu scandal! Se luptă cu soția pe avere
Emma Răducanu iubește din nou! L-a părăsit pe milionar și s-a cuplat cu altul
Emma Răducanu iubește din nou! L-a părăsit pe milionar și s-a cuplat cu altul
„A fost Charlie”. Erika Kirk dezvăluie semnul straniu primit de la soțul ei, în noaptea în care ...
„A fost Charlie”. Erika Kirk dezvăluie semnul straniu primit de la soțul ei, în noaptea în care a fost ucis
Test de inteligență | Ai un IQ peste 140, dacă poți identifica greșeala din această imagine, în ...
Test de inteligență | Ai un IQ peste 140, dacă poți identifica greșeala din această imagine, în cel mult 5 secunde
Vezi toate știrile
×