Topul vedetelor din România care s-au luat la trântă cu sticlele și au pierdut lupta! Imagini amețitoare

Licorile bahice întrețin și grăbesc socializarea, iar vedetele din România – fiind și ele oameni – nu fac excepție de la această regulă nescrisă. Atunci când sunt supărate, își îneacă amarul. Iar atmosfera este cu atât mai încinsă atunci când au motive de satisfacție și sunt împlinite în plan sentimental sau artistic. Vedetele din showbiz-ul autohton sunt mari amatoare de petreceri "nebune, nebune, nebune", iar uneori se mai întâmplă să întreacă și măsura. CANCAN.RO site-ul nr. 1 din România, vă prezintă un senzațional TOP 40 al celor care s-au luat la trântă cu sticlele, numai că au pierdut… lupta.

Zeul Bachus are puterea de a transforma până şi cele mai calme şi respectate vedete în adevărate „zeițe ale petrecerii". De-a lungul ultimilor ani, mai multe vedete din showbiz au fost prinse în „ofsaid". Şi nu ne referim doar la bărbații din lumea mondenă, ci şi la femei. Bineînțeles, în majoritatea cazurilor, paparazzii au dat lovitura, imaginile fiind de-a dreptul senzaţionale.

Echilibru instabil, privire încețoșată

Pregătirile intense pentru evenimentul așteptat, alegerea vestimentației pentru seara cea mare, totul este gândit de fiecare vedetă până în cele mai mici detalii. După câteva pahare, însă, lucrurile se schimbă radical şi totul tinde să devină nu numai înceţoşat, dar şi… instabil. Iar printre vedetele autohtone care cunosc, cu siguranță, această stare – însoțită, firește, de toate "ingredientele indispensabile" care dau și dureri de cap a doua zi – se numără Daniela Crudu, Loredana Groza, Liviu Vârciu, Loredana Chivu, Monica Gabor, Rita Mureșan, Irinel Columbeanu, Alina Crișan, Vladimir Drăghia, Marius Moga și mulți, mulți alții!

Cu siguranță, indiferent dacă ești persoană publică sau nu, ai reușit "performanța" de a te "parfuma" cel puțin o dată în viață. Fie că se întâmplă în liceu sau în oraș, alături de prieteni, cu toții am trecut prin astfel de momente stânjenitoare, iar apropiații au grijă să ni le reamintească, ocazional, stârnind zâmbetele. Atunci când vine vorba despre celebrități, însă, escapadele bahice sunt mult mai greu de uitat. Mai ales când fotografii sunt pe urmele tale și imortalizează momentele "delicate" pe care nu le-ai dori, niciodată, mediatizate.

CANCAN.RO site-ul nr. 1 din România, vă prezintă o GALERIE FOTO excepțională, iar imaginile sunt, pur și simplu, amețitoare!

