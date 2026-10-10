Toscana României este mai aproape decât crezi! Drumul Vinului, escapada de toamnă printre conace și podgorii

Toamna este unul dintre cele mai frumoase anotimpuri pentru o escapadă de weekend, mai ales atunci când destinația este o regiune viticolă în care strugurii sunt culeși, dealurile încep să capete nuanțe arămii, iar cramele își întâmpină vizitatorii cu degustări și povești despre vin. La aproximativ o oră și jumătate de București, în funcție de destinație și de trafic, se întinde Dealu Mare, una dintre cele mai renumite regiuni viticole din România, cu podgorii care traversează județele Prahova și Buzău. Aici, Drumul Vinului le oferă turiștilor ocazia să descopere crame moderne, pivnițe istorice, conace boierești, muzee și pensiuni în mijlocul viilor, într-un peisaj care devine deosebit de spectaculos în lunile septembrie și octombrie.

Drumul Vinului din Dealu Mare, o călătorie printre podgorii, sate și conace istorice

România are o tradiție viticolă de peste două milenii, iar regiunea Dealu Mare ocupă un loc important pe harta producției de vinuri românești. Întinsă de-a lungul dealurilor subcarpatice din Prahova și Buzău, zona beneficiază de condiții climatice favorabile cultivării viței-de-vie, fiind cunoscută în special pentru vinurile roșii.

Feteasca Neagră, Merlot, Cabernet Sauvignon și Pinot Noir se numără printre soiurile cultivate în această regiune, alături de soiuri albe precum Feteasca Albă, Feteasca Regală, Chardonnay și Sauvignon Blanc.

Drumul Vinului din Prahova a fost inițiat ca proiect turistic în anul 2004, iar traseul clasic, de aproximativ 58 de kilometri, trece prin localități precum Filipeștii de Pădure, Băicoi, Boldești-Scăeni, Valea Călugărească, Urlați, Ceptura, Tohani și Gura Vadului.

Pentru turiști, farmecul acestei regiuni nu se rezumă la degustările de vin. De-a lungul drumului se află conace vechi, mănăstiri, muzee și sate în care viticultura face parte din viața localnicilor de generații.

Drumul Vinului continuă și în județul Buzău, unde un alt circuit turistic, cunoscut drept Drumul Cramelor, se întinde pe aproximativ 50 de kilometri și traversează zona Pietroasele, Săhăteni și Fințești, oferind priveliști asupra podgoriilor și acces la unele dintre cele mai interesante crame din estul regiunii Dealu Mare.

Crama 1777 din Valea Călugărească, o incursiune în istoria vinului românesc

Una dintre primele opriri care merită făcute pe Drumul Vinului prahovean este Muzeul Crama 1777 din Valea Călugărească, un obiectiv dedicat tradițiilor viticole și modului în care se producea vinul în trecut.

Muzeul este amenajat într-o cramă țărănească tradițională și prezintă obiecte, unelte și instalații folosite de viticultori, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi tehnicile de prelucrare a strugurilor și de păstrare a vinului înainte de apariția echipamentelor moderne.

Este un loc potrivit pentru începutul unei excursii prin Dealu Mare, deoarece ajută turiștii să înțeleagă cât de importantă a fost viticultura pentru comunitățile din această parte a țării.

Potrivit informațiilor turistice publicate, muzeul poate fi vizitat de marți până duminică, în intervalul 09:00–17:00, însă programul și tarifele trebuie verificate înaintea deplasării.

Urlați, orașul conacelor și al vinurilor din Prahova

Urlați este unul dintre cele mai importante puncte de pe Drumul Vinului și poate deveni o bază excelentă pentru explorarea regiunii, datorită apropierii de numeroase crame și obiective istorice.

Unul dintre cele mai cunoscute locuri este Conacul Bellu, legat de istoria familiei boierești Bellu. Clădirea păstrează atmosfera unei reședințe aristocratice și oferă o incursiune în patrimoniul cultural al zonei.

Conacul poate fi vizitat, potrivit programului muzeal publicat, de miercuri până duminică, între orele 09:00 și 17:00, ultima intrare fiind la 16:30.

În apropiere se află și Conacul Urlățeanu, asociat cu istoria Cramele Halewood, un nume important în dezvoltarea turismului viticol românesc. Domeniul a fost promovat ca un centru dedicat degustărilor și experiențelor legate de vin, însă disponibilitatea actuală a vizitelor trebuie confirmată înainte de plecare.

Tot în Urlați se găsește Crama Basilescu, cunoscută și prin legătura sa cu tradiția viticolă locală și cu denumirea Vinaria Urlățeanu, care nu trebuie confundată cu Conacul Urlățeanu.

Domeniile Dealu Mare Urlați reprezintă o altă oprire de interes pentru pasionații de vin. Activitatea modernă a cramei a fost relansată în 2007, continuând tradiția viticolă a zonei prin producerea unor vinuri din soiuri românești și internaționale.

Pentru cei care vor să combine vizitarea cramelor cu explorarea patrimoniului, în împrejurimi se află și Mănăstirea Vărbila, Mănăstirea Jercălăi și alte obiective istorice din zona colinară a Prahovei.

Ceptura, una dintre cele mai cunoscute destinații pentru iubitorii de vin

La Ceptura, peisajul este dominat de podgorii, iar numeroase crame au transformat localitatea într-un punct de referință al turismului viticol românesc.

Crama S.E.R.V.E., acronim pentru Societatea Euro-Română de Vinuri de Excepție, a fost înființată în 1994 și este considerată prima cramă privată apărută în România după căderea comunismului.

Producătorul a avut un rol important în dezvoltarea vinurilor românești de calitate, iar vizitatorii pot participa la degustări organizate pe bază de rezervare, în cadrul cărora descoperă vinurile și povestea domeniului.

Rezervările pentru degustări se fac în avans, de regulă cu cel puțin două zile înainte, iar crama poate fi contactată la numărul 0726 126 531.

Tot în Ceptura se află Cramele Rotenberg, cunoscute și prin asocierea cu Stoker Wines, o destinație apreciată pentru vinurile roșii produse în stil artizanal.

Crama este cunoscută în special pentru Merlot și pentru abordarea de tip boutique, în care accentul este pus pe loturi atent lucrate și pe caracterul vinurilor.

Ceptura este potrivită și pentru turiștii care nu vor să se limiteze la o singură degustare, deoarece în apropiere există conace și unități de cazare unde pot petrece un weekend întreg.

Budureasca, o cramă modernă în mijlocul podgoriilor din Gura Vadului

La Gura Vadului, Cramele Budureasca reprezintă una dintre cele mai importante destinații viticole din Dealu Mare, atât prin suprafața cultivată, cât și prin experiențele oferite vizitatorilor.

Domeniul cuprinde aproximativ 275 de hectare de viță-de-vie, iar crama produce o gamă variată de vinuri din soiuri românești și internaționale.

Vizitatorii pot descoperi spațiile de vinificație și maturare și pot participa la degustări organizate, inclusiv la experiențe speciale în care același vin este comparat din mai mulți ani de recoltă.

O astfel de degustare, numită verticală, le permite participanților să observe felul în care un vin evoluează în timp, diferențele dintre recolte și influența maturării asupra aromelor.

Budureasca organizează degustări pe bază de rezervare, cu cel puțin 48 de ore înainte, iar programul de vizitare publicat este de luni până sâmbătă, între orele 09:00 și 17:00.

Pentru rezervări, turiștii pot contacta crama la numărul 0731 793 177.

Tohani și Crama Apogeum, vinuri premium și o atmosferă aristocratică

Zona Tohani este una dintre cele mai atractive destinații pentru un weekend dedicat vinului, mai ales pentru cei care caută o experiență care să combine degustările, gastronomia și cazarea într-un cadru deosebit.

Crama Apogeum este cunoscută pentru vinurile sale premium, în special pentru Feteasca Neagră, soi care ocupă un loc important în identitatea viticolă a regiunii Dealu Mare.

Domeniul pune accentul pe experiențe de degustare și pe atmosfera conacelor, oferind turiștilor posibilitatea de a petrece mai mult timp în mijlocul podgoriilor.

Cazarea este disponibilă în cadrul Conacului Apogeum și al Conacului Mic, iar pachetele de degustare publicate pornesc de la aproximativ 100 de lei și pot ajunge la 250 de lei de persoană, în funcție de experiența aleasă.

Crama Apogeum este o opțiune interesantă pentru cupluri și pentru cei care își doresc o escapadă de toamnă într-un loc liniștit, fără să fie nevoiți să se deplaseze cu mașina după degustare.

Crama de Piatră, o experiență de cazare într-o clădire istorică

La Vadu Săpat, în apropierea limitei dintre județele Prahova și Buzău, se află Crama de Piatră, o destinație care îmbină istoria viticolă cu turismul și gastronomia.

Clădirea istorică a fost ridicată între 1909 și 1912, folosind piatră de calcar, iar astăzi domeniul oferă atât experiențe legate de vin, cât și posibilitatea de cazare.

Atmosfera este diferită de cea a unui hotel obișnuit, deoarece vizitatorii pot petrece noaptea într-un spațiu legat direct de tradiția vinificației.

Printre tarifele orientative publicate se numără camere de familie de la aproximativ 600 de lei pe noapte, însă prețurile depind de perioada aleasă și de disponibilitate.

Crama de Piatră poate fi contactată la numărul 0729 278 945.

Drumul Cramelor din Buzău, continuarea firească a excursiei prin Dealu Mare

Cei care au la dispoziție două sau trei zile pot continua excursia din Prahova spre podgoriile din Buzău, unde peisajele viticole sunt completate de obiective istorice și culturale.

Drumul Cramelor din Buzău are aproximativ 50 de kilometri și traversează o zonă de dealuri, vii și sate, fiind o alternativă pentru cei care vor să descopere și partea estică a regiunii Dealu Mare.

Printre obiectivele care pot fi incluse în itinerar se află Tabăra de Sculptură Măgura și zona Pietroasele, cunoscută pentru tradiția vinurilor și pentru descoperirea celebrului tezaur „Cloșca cu puii de aur”.

Pietroasele, locul vinurilor licoroase și al unei istorii spectaculoase

Pietroasele este una dintre cele mai cunoscute localități viticole din Buzău, asociată în special cu vinurile dulci și licoroase produse din soiuri precum Tămâioasa Românească.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Pietroasa are un rol important în cercetarea soiurilor și a tehnicilor de cultivare a viței-de-vie, contribuind la păstrarea tradiției viticole a regiunii.

Pentru turiști, localitatea este interesantă și datorită legăturii cu Tezaurul de la Pietroasele, descoperit în secolul al XIX-lea și cunoscut popular sub numele de „Cloșca cu puii de aur”.

O altă oprire este Crama La Butoaie, din cadrul Domeniilor Roșca, prezentată drept o atracție oenoturistică inedită în zona Pietroasele.

Aceste obiective pot fi incluse într-o excursie care combină degustările cu descoperirea istoriei locale, însă vizitele la crame și la stațiunea de cercetare trebuie stabilite în prealabil.

Săhăteni, cramele care au adus un suflu nou vinurilor din Buzău

În zona Săhăteni se află Domeniile Săhăteni-Aurelia Vișinescu, o cramă fondată în anul 2003 de oenologul Aurelia Vișinescu.

Domeniul combină tehnologia modernă de vinificație cu tradiția locală, fiind cunoscut pentru vinuri produse din soiuri autohtone și internaționale.

O altă destinație importantă este reprezentată de Domeniile Franco-Române, înființate în anul 2000 și cunoscute pentru orientarea către viticultura ecologică.

Domeniul este prezentat drept un pionier al plantațiilor viticole certificate ecologic din România, fiind un punct de interes pentru cei care vor să descopere diferențele dintre practicile viticole convenționale și cele ecologice.

Ambele crame pot fi incluse într-un circuit prin partea buzoiană a regiunii Dealu Mare, cu condiția confirmării prealabile a posibilităților de vizitare.

Crama LacertA din Fințești, vinuri moderne și priveliști asupra podgoriilor

Crama LacertA, situată în satul Fințești, județul Buzău, este una dintre destinațiile reprezentative ale turismului viticol modern din Dealu Mare. Domeniul cuprinde aproximativ 82 de hectare de viță-de-vie, iar crama modernă, inaugurată în 2011, este cunoscută pentru arhitectura sa și pentru tehnologia de vinificație gravitațională.

Această metodă utilizează diferențele de nivel pentru deplasarea strugurilor și a vinului în anumite etape ale procesului de producție, reducând necesitatea pompării.

Printre soiurile cultivate se numără Feteasca Neagră, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay și Sauvignon Blanc.

Crama oferă experiențe de degustare și spații dedicate vizitatorilor, fiind potrivită pentru cei care vor să combine descoperirea vinurilor cu peisajele pitorești ale podgoriilor.

Unde te poți caza pe Drumul Vinului din Dealu Mare

Unul dintre avantajele unei excursii în Dealu Mare este faptul că turiștii nu trebuie să se întoarcă acasă în aceeași zi, deoarece în zonă există numeroase variante de cazare, de la conace restaurate și hoteluri cu restaurant până la cabane și pensiuni în mijlocul naturii.

Vinalia, Conacul din Ceptura este una dintre cele mai atractive opțiuni pentru un weekend romantic sau pentru o escapadă cu prietenii. Domeniul dispune de aproximativ 22 de camere, restaurant, piscină exterioară și saună, iar experiența poate include degustări de vinuri și mese într-un cadru cu atmosferă de conac.

Pentru cei care preferă să stea în Urlați, Casa Colinelor este o variantă interesantă, cu aproximativ 20 de camere, restaurant și terasă, fiind asociată cu experiențele viticole ale cramei 1000 de Chipuri.

Unitatea oferă și pachete care pot include degustări, iar printre ofertele publicate se regăsesc experiențe-cadou cu prețuri orientative între 620 și 960 de lei, în funcție de serviciile incluse.

Crama Apogeum, în zona Tohani, reprezintă o alternativă pentru turiștii care își doresc cazare într-un conac, degustări și gastronomie, într-un cadru destinat adulților.

La Vadu Săpat, Crama de Piatră oferă o experiență diferită, prin posibilitatea de a petrece noaptea într-un domeniu viticol cu o clădire istorică de peste un secol.

Pentru cei care preferă cazarea în natură, Arta Chalet, în zona Ceptura–Malu Roșu, oferă cabane de tip A-frame, potrivite pentru un weekend liniștit, departe de aglomerația orașelor.

Tot în zona Urlați se află Conacul dintre Vii, o alternativă pentru turiștii care vor să viziteze obiectivele istorice și cramele din apropiere.

În zona Tohani există și Wine Road Apartment, un apartament cu două dormitoare, living și bucătărie, situat în apropierea Cramei Apogeum, potrivit pentru familii sau grupuri mici.

Ferma Dacilor este o altă locație cunoscută din zona Tohani, asociată cu gastronomia tradițională și cazarea în natură. Totuși, având în vedere incendiul grav din 2023, turiștii trebuie să verifice cu atenție situația actuală a funcționării, autorizațiile și disponibilitatea serviciilor înainte de a face o rezervare.

Cât costă un weekend pe Drumul Vinului

Costul unei escapade în Dealu Mare depinde de tipul de cazare, de numărul de crame vizitate și de experiențele alese.

Degustările pot porni de la aproximativ 100 de lei de persoană în cazul anumitor pachete publicate de crame, însă experiențele premium, degustările verticale și pachetele gastronomice pot avea tarife mai ridicate.

Pentru cazare, oferta este variată, de la apartamente și pensiuni până la conace și domenii viticole cu restaurant, piscină și servicii suplimentare. Unele proprietăți oferă pachete complete de weekend, care pot include una sau două nopți de cazare, mic dejun, degustări și mese.

Este recomandat ca turiștii să verifice tarifele direct la proprietăți, deoarece prețurile pot varia în funcție de weekend, numărul de persoane și serviciile incluse.

Cum poți organiza un weekend de toamnă în Dealu Mare

Pentru o excursie de două zile, o variantă practică este alegerea unei unități de cazare în Urlați, Ceptura sau Tohani, localități aflate în apropierea mai multor crame.

Prima zi poate începe cu vizitarea Muzeului Crama 1777 din Valea Călugărească, urmată de o oprire la Conacul Bellu din Urlați și de o degustare programată la una dintre cramele din Ceptura.

Seara poate fi petrecută la un conac sau la o pensiune cu restaurant, unde turiștii pot descoperi preparate locale și vinuri produse în regiune.

A doua zi poate fi dedicată zonei Tohani și Gura Vadului, cu vizite la Budureasca sau Apogeum, ori unei excursii mai lungi spre Buzău, unde se află cramele LacertA, Domeniile Săhăteni și podgoriile de la Pietroasele.

Pentru cei care vor să descopere cât mai multe locuri, un sejur de trei zile permite combinarea celor două județe fără ca programul să devină prea încărcat.

De ce toamna este cel mai frumos anotimp pentru Drumul Vinului

Septembrie și octombrie sunt printre cele mai potrivite luni pentru descoperirea podgoriilor din Dealu Mare, deoarece perioada coincide cu recoltarea strugurilor și cu transformarea peisajului viticol.

Dealurile acoperite de viță-de-vie capătă nuanțe de galben, portocaliu și roșu, iar temperaturile mai blânde decât în timpul verii fac plimbările și vizitele la crame mai plăcute.

În perioada culesului, turiștii pot surprinde activitatea din podgorii, deși accesul în zonele de producție și participarea la eventuale activități de recoltare depind de programul fiecărei crame.

Degustările trebuie rezervate din timp, mai ales în weekend, deoarece multe domenii primesc vizitatori numai pe bază de programare.

De asemenea, cei care participă la degustări trebuie să își organizeze transportul astfel încât să nu conducă după consumul de alcool, fie prin alegerea unei cazări în apropierea cramei, fie prin utilizarea unui șofer desemnat sau a unui serviciu de transport.

Drumul Vinului din Dealu Mare demonstrează că o escapadă de toamnă nu trebuie să însemne neapărat o călătorie lungă sau o vacanță costisitoare. La o distanță relativ mică de București, turiștii pot descoperi o regiune în care vinul, gastronomia, istoria și peisajele se întâlnesc într-o experiență potrivită pentru un weekend de relaxare.

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