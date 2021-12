Toți șoferii trebuie să afle! Taxa pentru parcarea de reședință va ajunge până la 600 de lei pe an

Taxa pentru parcarea de reședință va crește spectaculos în Capitală, de la 1 ianuarie 2022. Mai mult, pe parcursul zilei locurile pot fi folosite de orice șofer.

De la 1 ianuarie 22, românii se confruntă cu o nouă scumpire. Astfel, un loc de parcare de reședință va costa de la 84 de lei pe an la 600 de lei pe an în centrul Capitalei și de la 37 de lei la 300 de lei pe an la periferie, potrivit Gândul.ro

Un nou regulament pentru parcare rezidențială

Primarul Capitalei, Nicușor Dan a propus un nou regulament pentru parcarea rezidențială. Astfel, conform acestuia, posesorii unor astfel de locuri de parcare nu le vor mai avea la dispoziție 24/24 ore, chiar dacă au abonament, ci vor avea un program de la 08.00 la 20.00. În restul programului poate parca cine dorește, fără niciun cost și, în teorie, fără să incomodeze beneficiarul locului de parcare, potrivit Antena3.

Nicușor Dan se pregătete să scumpească și parcările de pe marile bulevarde. Edilul susține că traficul s-ar putea elibera dacă oamenii aleg transportul în comun. Primarul Bucureştiului nu a dat alte date despre proiect, dar a estimat că va fi gata până la finalul anului, potrivit Gândul.ro

„Un nou regulament de parcare va fi gata până la sfârşitul acestui an şi presupune spaţii pentru banda unică sau pentru pistele de biciclete. Cercul vicios în care noi ne învârtim de ani de zile este că oamenii nu renunţă la maşină, pentru că transportul public nu merge.

Nerenunţând la maşină, o parchează pe prima bandă, legal sau ilegal, în funcţie de caz, şi atunci nu ai loc să pui benzi pentru transportul public. Acesta este cercul vicios în care ne învârtim de ani de zile. O să vedeţi foarte curând o propunere de regulament de parcare. Nu o să fie iubită de o parte din oameni, o să fie iubită de alta”, a spus primarul Nicuşor Dan.

Sursa foto: Arhivă CANCAN