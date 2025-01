Totul despre fosta relație a lui Jador și sarcina secretă a Oanei Ciocan! DeSanto continuă dezvăluirile explozive: Dormea cu Georgiana la mine în studio!”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, DeSanto face lumină în mega-scandalul cu Jador, după ce i-ar fi șters acestuia contul de Youtube și toată munca din ultimii șase ani. Producătorul muzical dezvăluie cum a ajuns la cuțite cu fostul coleg! DeSanto susține că artistul se prezenta la evenimente sub influența alcoolului, nu își știa propriile versuri și își înjura colegii din formație.

”Noi eram în majoritatea timpului împreună. Jador dormea cu Georgiana la mine în studio. Nu că nu avea unde dormi, nu în sensul rău, dar ne prindea oboseală și ne prindea în studio. Nu știu dacă a bătut-o pe Oana, eu știu tot de la Zanni. S-ar face telefonul fără fir. Eu știu foarte bine ce a trăit cu Georgiana. Asta știu, pentru că am fost de față. Nu cred că mai face subiectul discuției acum, mai ales că a avut și el nunta aia mare. Cred că de aceea nu mi-a dat banii în decembrie, că a avut cheltuială la nuntă și își ține banii pentru copil”, a spus DeSanto, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

În plus, DeSanto aruncă bombă: Jador ar fi venit personal să îl anunțe ca va deveni curând tată. Chiar dacă artistul nu a făcut încă anunțul oficial, fostul său coleg susține că acesta l-a înștiițat deja despre sarcina Oanei, motivând oarecum cauza pentru care ar refuza să îi dea banii.

”A venit la mine în studio și mi-a zis chiar aici că are un copil pe drum. Acum nu știu dacă el nu a confirmat, eu nu i-am făcut control acelei fete. Să fie într-un ceas bun! Să fie sănătoși amândoi, mama și copilul, că el oricum nu este! Suferă de amnezie sau de vreo boală de nu își mai aduce aminte”, explică DeSanto.

Ce spune producătorul despre familia lui Jador, economiile acestuia, derapajele grave de la concerte, dar și relația cu alți impresari din industrie pe care Jador i-ar fi dezamăgit în nenumărate rânduri, aflați doar AICI.

