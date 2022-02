Tragedia din familia lui Laurenţiu Reghecampf. De ce i-a murit primul copil “Am avut o fetiţă”

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecampf și-a deschis sufletul și a vorbit despre drama vieții lui. În urmă cu mulți ani, în timpul primei căsătorii, antrenorul a suferit enorm, după ce și-a condus copilul pe ultimul drum. Iată confesiunile dureroase!

Tragedie în familia lui Laurențiu Reghecampf

În prezent, viața lui Laurențiu Reghecampf pare să fie mai frumoasă ca niciodată, însă nu multă lume știe drama prin care a trecut în timpul primei căsătorii cu Mariana. La momentul respectiv cei doi soți și-au condus copilul pe ultimul drum.

Actualul antrenor al Universității Craiova și-a pierdut fiica, aceasta fiind răpusă de o boală necruțătoare, la doar un an și două luni:

“Am avut o fetiţă, a fost un moment dificil din viaţa mea. A fost primul copil pe care l-am avut cu Mariana. Aveam 8 luni când am aflat că trebuie să o operăm. Am dus-o la Cluj, am operat-o. Operaţia a reuşit, apoi a trebuit să stea deschisă 24 de ore, pentru că aşa e procedura, şi nu a rezistat. Aşa am pierdut-o. După 5 ani a venit Luca. A fost o perioadă grea, dar apoi am semnat în Germania şi ea a venit cu mine”, a spus Laurenţiu Reghecampf în podcastul lui Cătălin Măruţă.

Laurențiu Reghecampf va fi din nou tată de băiat

Laurențiu Reghecampf și-a găsit liniștea lângă Corina Caciuc, cea care îi va dărui un băiețel. Actualul antrenor al Universității Craiova se declară un bărbat fericit alături de femeia cu care a ales să-și întemeieze o familie:

”Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună, simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă. Am găsit o fată foarte sinceră, enervant de sinceră, căpoasă. Nu a ținut cont nicio secundă că sunt Reghecampf, nu a avut nicio problemă să-şi ia o plasă şi să plece, nu mi-a cerut niciodată să divorțez, mi-ar plăcea să nu fie implicați copiii”,a spus Laurenţiu Reghecampf.

