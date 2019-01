Tragedie în showbizul din România! I-a murit bebelușul de doar câteva luni! Cauza decesului

Este doliu în lumea artiștilor de manele din România. În urmă cu puțin timp s-a aflat al cui este bebelușul de doar 11 luni care a murit în Spitalul “Grigore Alexandrescu” din București. Printre cei care au suferit un șoc când au aflat vestea cutremurătoare se numără și Leo de la Strehaia. El a fost informat că fiul Cristinei Enache, dansatoarea lui, a pierdut lupta cu virusul pe care l-a contractat.

Fiul de doar 11 luni al dansatoarei lui Leo de la Strehaia a murit

Cu doar câteva minute în urmă, Cristina Enache a găsit puterea să scrie un mesaj emoționant. “Mulțumesc mult pentru zecile de mii de distribuiri, din păcate, băiatul meu a încetat din viață azi-noapte, gripa l-a omorât ăn doar 4 zile, i-a mâncat toate organele și le-a oprit. Am sperat până în ultima clipă cu voi, dar Dumnezeu a decis altceva. Vă mulțumesc pentru vorbele voastre, pentru multele intenții de donații și vă doresc multă sănătate vouă și copiilor” este postarea făcută de dansatoarea lui Leo de la Strehaia.

La scurt timp după ce s-a răspândit vestea care i-a îndoliat sufletul pentru totdeauna dansatoarei manelistului, pe rețelelele de socializare au apărut mesaje în memoria micuțului: “Săracul, îmi pare rău. Cristina, să fii tare în continuare, condoleanțe😭😯”, “Zbor lin, îngeraş mic! Dumnezeu să vă întărească să treceţi peste această pierdere enormă”.

Prietenii Cristinei Enahce, apel disperat pentru băiețelul ei înainte să moară

Când fiul ei s-a îmbolnăvit și a aflat diagnosticul crunt al medicilor, prietenii dansatoarei au făcut un apel pe Facebook în care cereau să fie donat sânge pentru micuțul Ayan. “Cristina Enache vă roagă să donaţi pentru fiul ei, Ayan, care are 11 luni şi e internat de 4 zile la Spitalul «Grigore Alexandrescu» cu virusul gripei tip A foarte sever. I s-a oprit ficatul, rinichii şi majoritatea organelor din funcţionare şi azi am aflat că nu are suficiente trombocite în organism şi acestea din urmă l-ar ajuta ca organele lui să funcţioneze din nou. Trombocitele acestea trebuiesc recoltate din SÂNGE TIP A2 NEGATIV, iar până luni dimineaţa (atunci deschid ei recoltarea) trebuie să găsesc suficienţi donatori, încât aceste trombocite să-i salveze viaţa băieţelului meu. În momentul de faţă, el respiră doar datorită aparatelor la care este conectat, are cateter în piept şi e umflat pentru că nu face pipi de 2 zile jumătate. Dacă aveţi aceasta grupă de sânge şi sunteţi din Bucureşti, vă rog frumos să-i donaţi sânge şi să-i salvaţi viaţa. Precizaţi, vă rog, că este pentru pacientul Enache Ayan, are 11 luni şi e internat la etajul 1 Terapie Intensivă. Sunt disperată şi aș vrea din tot sufletul să scape cu viaţă, vă rog frumos, ajutaţi-mă”, a fost mesajul care a fost distribuit masiv pe rețelele de socializare.