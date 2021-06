Tragedie în timpul unui concurs off-road! Pilotul Adrian Cernea, fost campion național, și-a pierdut viața

Tragedie în județul Covasna, în timpul unui concurs off-road. Din cauza ploilor abundente, râul Oituz a ieșit din matcă, iar o viitură a luat mașina în care se aflau doi piloți. Din păcate, în urma incidentului, pilotul Adrian Cernea, fost campion național, și-a pierdut viața.

Întregul accident a avut loc chiar în timpul concursului. Echipajul format din Adrian Cernea și copilotul Alex Tache urma să traverseze o vale, loc prin care mai multe echipaje deja trecuseră fără probleme, moment în care au fost surprinși de o viitură. Mașina de concurs a fost luată de ape.

Din păcate, Adrian Cernea nu a reușit să se salveze și s-a stins din viață. Colegul său a reușit să scape. Imediat după incident a fost dată alarma și la fața locului au intervenit atât echipaje de off road, care erau prezente la fața locului, cât și cu echipaje ISU. Intervenția a fost extrem de dificilă din cauza terenului.

Decesul fostului campion a fost anunțat pe rețelele de socializare de Federația Română de Automobilism sportiv.

„Cu durere în suflet anunțăm faptul că pilotul de off road, fost campion național, Adrian Cernea, a decedat astăzi, în timpul unei etape naționale de off road, care are loc la Slănic Moldova.

Echipajul format din Adrian Cernea și copilotul Alex Tache urma să traverseze o vale, loc prin care mai multe echipaje deja trecuseră fără probleme moment în care au fost surprinși de o viitură. Mașina de concurs a fost luată de ape. Alex Tache a fost salvat în ultima clipă, însă Adrian Cernea a rămas blocat în mașina luată de ape, conform membrilor Comisiei Naționale de Off Road, prezenți la Slănic Moldova.

Concursul a fost întrerupt imediat și în încercarea de salvare a acestuia, s-a intervenit atât cu echipaje de off road, care erau prezente la fața locului, cât și cu echipaje ISU. Din păcate, trupul său a fost găsit fără suflare câteva sute de metri mai jos.”, se arată în mesajul postat.

Sursa foto: Facebook