Tragedie pe un drum județean din Dâmbovița. Bărbat lovit de două mașini

Accident groaznic in Dambovita petrecut in urma cu putin timp. Un barbat a fost lovit de doua masini. Accidentul s-a produs pe DJ701 in localitatea Odobesti. Un barbat de 58 de ani, din localitate a fost accidentat mortal de doua autoturisme.

Din primele date se pare ca pietonul era culcat pe carosabil. Unul dintre conducatorii auto de 51 de ani, este din Corbii Mari-Ungureni, iar celalalt- de 40 de ani, din Sateni.

Politistii fac cercetari la fata locului pentru a stabili cum s-a produs accidentul si in ce circumstante a ajuns barbatul intins pe carosabil.

In cauza a fost intocmai un dosar penal pentru ucidere din culpa.