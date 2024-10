Tragedie românească! Ionuț Antoci a fost ucis în Spania, la scurt timp după ce ajunsese în țară. Voia să strângă bani pentru fetița lui

O dramă de proporții a lovit o familie de români din județul Vaslui, după ce Ionuț Antoci, un bărbat în vârstă de 38 de ani, plecat în Spania pentru a câștiga bani, a fost găsit mort în condiții suspecte. Românul a fost descoperit fără viață pe data de 13 octombrie, la o fermă din Estepona.

Potrivit primelor informații, Ionuț Antoci avea o tăietură gravă la nivelul gâtului, dar și mai multe lovituri la cap. Poliția din Spania se ocupă de cercetarea cazului pentru a afla cu exactitate dacă a fost sau nu vorba despre o crimă.

Este important de preciazat faptul că Ionuț Antoci plecase în Spania în urmă cu aproximativ două săptămâni. Românul a decis să meargă la muncă pentru a-și întreține fetița. Bărbatul a rămas singur cu fiica lui, după ce mama acesteia a decis să plece, el a făcut sacrificiul de a părăsi țara pentru un viitor mai bun.

„Suntem o familie de oameni necăjiți și muncim din greu să ne asigurăm traiul. Băiatul meu plecase la muncă în Spania pentru a avea cu ce-și crește fetița pe care o are. Și o crește singur după ce mama ei a decis să-i părăsească și să-și vadă de viața ei. Am înțeles că am avea nevoie de aproximativ 5.000 de euro să-l putem aduce acasă și să-l îngropăm creștinește”, a mărturisit mama lui Ionuț Antoci, potrivit vremeanoua.ro.