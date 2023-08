Tragediile continuă pe litoral. Turiștii îi ignoră pe salvamari, câte victime au fost vineri

În ultima vreme, tot mai multe tragedii au avut loc pe litoralul românesc. Deși au murit câțiva oameni după ce s-au aventurat în apa mării, aceste nenorociri nu i-au speriat deloc pe turiști. Asta pentru că în continuare tot mai multe persoane își pun viața în pericol și nu țin cont de avertismentul salvamarilor. Un om a murit, vineri, la Costinești, iar alți doi sunt căutați în mare, la Eforie și la Vama Veche.

Tot mai multe nenorociri se întâmplă în stațiunile de la noi, pentru că oamenii sunt imprudenți și intră în apa mării în ciuda avertizărilor făcute de salvamari. După tragediile din aceste zile, o altă persoană și-a pierdut viața, vineri, după ce s-a aventurat în Marea Neagră, iar alte două au fost date dispărute. Autoritățile fac tot posibilul să-i găsească și toată lumea se roagă la o minune, pentru a fi în viață.

Un bărbat a murit înecat la Costinești, pentru că a intrat în apă în ciuda faptului că steagul roșu era ancorat, ceea ce înseamnă că înotul este interzis. Trupul său plutea pe apă către mal, fiind zărit de turiști. Echipajele medicale au fost chemate de urgență, însă după circa o oră de efectuat manevre de resuscitare, bărbatul a fost declarat decedat.

„A fost găsit un pacient în stop cardio-respirator, s-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate, fără un rezultat favorabil. Pacientul a fost declarat decedat”, a transmis Claudia Tatarici, purtător de cuvânt SAJ Constanța.

Un salvator, dispărut în apa mării la Eforie

O altă situație tulburătoare s-a întâmplat la Eforie, unde un tată și fiica lui au intrat în apă, iar curenții puternici i-au dus în larg. Norocul lor a fost că niște turiști și angajatul unui loc de joacă din zonă i-au zărit și au făcut tot posibilul să-i salveze. Aceștia au spart foișorul salvamarilor pentru lua echipamentele care să-i sprijine la operațiunea de salvare.

„Eram la locul de joacă şi am auzit ţipete după mal “Săriţi că se îneacă!”. În apă era un domn cu o fetiţă pe care îi luase apa. Am intrat eu cu trei băieţi de la şezlonguri în apă, eu eram legat cu funie şi o vestă pe mine şi am intrat să îi scoatem”, a spus unul dintre cei care au intervenit, pentru Observator.

Tatăl și fiica lui au fost salvați din apele învolburate, însă unul dintre salvatori a dispărut și este de negăsit. „Ne-am dus cât mai mult în larg după el, la un moment dat era aproape de mine la 2 metri de mine, intru la suprafață ca să îl prind, am intrat pe dedesubt și când a venit la suprafață am văzut cum se duce cu capul la fund, în apă”, a mai spus unul dintre salvatori. Echipajele de intervenție au reluat căutările în cazul bărbatului dispărut în Marea Neagră, care a sărit în ajutorul tatălui și copilei în Eforie.

Pe de altă parte, salvatorii au fost solicitați la Vama Veche pentru o persoană care se află în pericol de înec pe plaja Golful Pescarilor. Imediat după sesizarea incidentului prin apel la 112, echipajul SMURD din Vama Veche s-a deplasat rapid la locul incidentului. Seara trecută, trei scafandri s-au deplasat cu autospeciala. Astăzi au fost reluate căutările și-n cazul lui.