Transformare radicală a Andreei Bălan. A pus pe hold cariera muzicală și s-a reprofilat: „Păpușica Barbie”

Pe data de 27 iunie, Andreea Bălan și-a luat fanii de pe rețelele de socializare prin surprindere. Jurata de la Te cunosc de undeva a luat o decizie neașteptată. Se pare că noua relație cu Victor Cornea a influențat-o mai mult decât s-ar fi așteptat urmăritorii.

De doar câteva zile, Andreea Bălan a început să se afișeze cu noul ei iubit, Victor Cornea. Campionul la tenis și fosta finalistă de la America Express are o relație în care blondina se declară a fi extrem de fericită. În repetate rânduri, a vorbit despre sportiv, spunând că este iubirea ei adevărată.

Inspirată de dragostea pentru noul partener, cântăreața și-a făcut curaj și a luat o mică pauză de la cariera muzicală, intrând pe terenul de tenis. Îmbrăcată cu o fustiță albă și un tricou roz, a pus mâna pe rachetă și a început să se antreneze. Pentru a imortaliza momentul, și-a făcut o serie de poze pe care le-a pus pe Instagram.

Andreea Bălan, gest neașteptat după ce s-a cuplat cu Victor Cornea. Fanii au reacționat imediat

În doar câteva ore de când a pus imaginile de pe terenul de tenis, Andreea Bălan a strâns mii de aprecieri. Mai mult, fanii i-au lăsat o mulțime de comentarii pozitive, printre care se numără: „Păpușica Barbie”, „O frumoasă și o superbă”, „Hai cu Grand Slam-ul…știu că poți…”, „Bălanca e campioana, ești mereu plină de surprize și îți place să încerci lucruri noi”.

Victor Cornea a cucerit-o iremediabil pe vedeta de la Antena 1

De curând, Andreea Bălan a mărturisit că este extrem de atrasă de Victor Cornea. Campionul României la tenis a cucerit-o prin disciplina lui, performanța și ambiția de care a dat dovadă. Vedeta de la Antena 1 este mândră de el și îl susține în tot ceea ce vrea să facă, poate acesta este și motivul pentru care a pășit pe terenul de tenis, spre a-i înțelege mai bine pasiunea.

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

(…) M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a spus artista pentru Antena Stars.

Sursă foto: Instagram