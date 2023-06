Andreea Bălan a șocat pe toată lumea la botezul Andreei Antonescu! Ce s-a întâmplat cu noul ei iubit chiar în acea seară. EXCLUSIV

Ieri, 24 iunie, a fost zi de mare sărbătoare în familia André. Andreea Antonescu și-a botezat cea de-a doua fetiță, Victoria. Așa cum era de așteptat, evenimentul a fost unul cu fast și invitați de seamă, iar Andreea Bălan nu avea cum să lipsească. Însă, atunci când și-a făcut apariția, blondina a lăsat pe toată lumea cu gură căscată, deoarece lipsea un element important.

Pe cele două cântărețe le leagă o prietenie de aproape 20 de ani, așa că Andreea Bălan a fost o invitată de seamă la botezul micuței Victoria. Blondina a participat la eveniment, însă la brațul ei nu s-a aflat și noul iubit. Toată lumea se aștepta ca artista și Victor Cornea să își facă prima apariție publică în calitate de cuplu, însă jucătorul de tenis a lipsit cu desăvârșire din peisaj.

Adevăratul motiv pentru care Andreea Bălan a fost singură la botez

Atunci când au văzut că Andreea Bălan nu a fost însoțită de noul iubit la botezul fiicei Andreei Antonescu, fanii artistei s-au întrebat dacă nu cumva, deja, au apărut probleme în paradis. Însă, adevăratul motiv pentru care Victor Cornea nu fost alături de partenera sa are legătură cu profesia lui.

Se pare că jucătorul de tenis a fost plecat din țară și se va întoarce abia în această seară. Mai exact, ieri, în ziua botezului, sibianul juca semifinala Turneului ATP 125 Challenger de la Parma. Perechea formată din Victor Cornea și sârbul Nikola Cacic a fost favorită în semifinale, după ce în sferturile de finală a reușit să îi învingă pe Alexandre Muller (Franța) și Dmitry Popko (Kazahstan) în două seturi, într-o oră și 18 minute, cu un scor de 7-5, 7-5.

Însă, în ceea ce privește semifinala jucată ieri, 24 iunie, Victor Cornea nu a avut prea mare succes. Iubitul Andreei Bălan și coechipierul său au stat în fața perechii formate din Margaroli L. (Elveția) și Ramanathan R. (India), iar în cele din urmă au pierdut meciul.

Cu toate acestea, anul 2023 pară să fie anul jucătorului de tenis, care pe lângă reușita din plan sentimental, a evoluat și în plan profesional, ajungând pe locul 83 ATP la dublu și bifând, luna trecută, primul său turneu de Grand Slam.

Andreea Bălan, în al nouălea cer

Andreea Bălan este în al nouălea cer de când l-a întâlnit pe Victor Cornea. Blondina venea după o perioadă destul de zbuciumată, iar noul iubit i-a adus, din nou, zâmbetul pe buze. Relația lor este la început, anunțul oficial fiind făcut în urmă cu doar câteva zile, însă cei doi îndrăgostiți au planuri mari de viitor.

„Iubirea este foarte importantă în viață. Suntem la început și sunt foarte fericită”, a declarat Andreea Bălan.

Mai mult, artista s-a transformat în fanul numărul unu al jucătorului de tenis și îl susține în tot ceea ce face, iar atunci când timpul îi permite îl însoțește la meciuri. Andreea Bălan a mărturisit că Universul i l-a scos în cale pe noul partener și că el este tot ce și-a dorit.

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit despre viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

(…) M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a spus Andreea Bălan, în cadrul unei emisiuni de televiziune.