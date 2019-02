Transformare șocantă. Ce s-a ales de Consuelo, la 6 ani de la divorțul de Adrian Mutu

Au trecut mai bine de șase ani de când Consuelo Matos a devenit o mamă singură, care își crește foarte frumos fiicele pe care le are cu Adrian Mutu. Și dacă prima soție a fostului fotbalist, dar și actuala parteneră de viață apar destul de des în lumina reflectoarelor, exotica latino-americană evită lumea mondenă, fiind foarte implicată în afacerea cu multe zerouri pe care o are și în creșterea și educația fetelor sale.

Citește și: Ce relaţie are Sandra Mutu cu Consuelo Matos. Actuala soţie a “Briliantului” a spus tot

Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, femeie de afaceri de succes

Consuelo Matos Gomez și-a deschis o agenție imobiliară în urmă cu aproape doi ani, care se ocupă cu vânzarea unor proprietăți aflate pe malul Mării Caraibelor. Poți vedea aici imagini cu locuințele de vis AICI. În portofoliul sexy vedetei sunt vile și case de vacanță al căror preț este de minimum 1 milion de dolari, motiv pentru care, încasările fostei soții a lui Adrian Mutu sunt cu multe zerouri. În plus, după cum se poate vedea în cele mai recente fotografii cu ea, splendida dominicană arată uimitor!

În 2009, Consuelo a fost votată drept cea mai sexy soţie de jucător, în urma unui sondaj realizat de site-ul Gosvip.ro. Tot în urmă cu 10 ani, cu puțin timp înainte de a se naște fetița cea mică a lui Adrian Mutu, el a oferit un interviu amplu despre căsnicia cu cea de-a doua soție. “M-a schimbat și mă enervează bărbații care spun că nimic nu-i schimbă sau că nu e ok să te influențeze o femeie, mai ales nevasta. Eu am făcut asta ca să o am lânga mine; mi-am dat seama de la început că e foarte specială – pentru mine, nu știu cum o privesc alții. Toată lumea spune că e foarte frumoasă și eu știu asta. Dar dacă era numai foarte frumoasă și asta-i tot, nu era același lucru. Nu m-aș fi schimbat doar pentru atât. Cred că alături de Consuelo am descoperit ce-mi doresc, dar nu dezvolt, că nu facem aici poezie”, a declarat Adrian Mutu pentru jurnaliștii de la VIVA!.

În vara acestui an, mai exact pe 18 iunie, se împlinesc 7 ani de când a fost pronunțat oficial divorțul dintre Consuelo și Adrian Mutu. Ei au două prințese împreună: Adriana are 12 ani, iar Maya, 10.

Fiicele lui Consuelo au o relația foarte frumoasă cu actuala soție a lui Adrian Mutu

Adriana și Maya, fetele lui Adrian Mutu din căsătoria cu frumoasa dominicană Consuelo Matos, se înțeleg foarte bine cu Sandra Mutu, actuala soție a “Briliantului”. Adolescentele s-au întâlnit de multe ori cu actuala parteneră a tatălui lor în timpul vacanțelor petrecute în Republica Dominicană, iar una dintre dovezi este fotografia de mai jos. Imaginea a fost făcută publică de Sandra Mutu. “With my girls (n.r.: Cu fetele mele)😍✌🏼 @mayamutu @adrimutu @alexandra84moc” este mesajul scris de soția lui Adi Mutu pe pagina ei de Instagram, unde a urcat poza.

Până în primăvara anului 2017 s-a știut că Adrian Mutu și Consuelo ar fi divorțat în 2015, însă, la câteva luni după ce fostul fotbalist s-a căsătorit civil cu Sandra s-a aflat când s-a produs, de fapt, separarea de cea de-a doua soție. Și asta pentru că pe hârtia de divorț de cea de-a doua soție scrie că acesta s-a pronunțat 8 iunie 2012, adică cu vreo doi ani înainte să se vorbească prima oară despre despărțirea lui de Consuelo Matos. Adrian Mutu mai are un băiat, pe Mario – cu prima soție, actrița Alexandra Dinu.