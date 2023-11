Trio amoros în televiziune, cu Adela Popescu prinsă la mijloc? Diana Dumitrescu a lămurit zvonurile care au contribuit la un divorț răsunător

Diana Dumitrescu și Adela Popescu sunt două dintre cele mai îndrăgite actrițe ale plaiului românesc. Au lucrat împreună pe platourile de filmare, însă un zvon avea să le destabilizeze relația profesională, la momentul acela. La mijloc ar fi fost vorba despre un trio amoros, iar actrița în vârstă de 40 de ani a lămurit cum au stat, de fapt, lucrurile. Iată detaliile mai jos, în articol.

În presă au apărut speculații potrivit cărora fostul ei soț, Ion Ducu, fiul producătoarei Ruxandra Ion, ar fi înșelat-o cu Adela Popescu. În realitate, însă, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, actrița în vârstă de 40 de ani a mărturisit motivul pentru care s-a terminat, de fapt, relația maritală.

Pur și simplu eu cred că relaţia noastră a funcţionat foarte bine atât timp cât noi doi am fost pe platourile de filmare, eram preocupaţi, aveam chestii în comun. În momentul în care eu nu am mai lucrat şi el lucra mai puţin şi am petrecut mai mult timp împreună, ne-am dat seama că a trecut timpul şi nu ne cunoaştem. Eu îmi doream ceva de la viaţă, el îşi dorea altceva. Eram doi oameni care plecasem împreună la drum, dar o luasem pe drumuri separate”, spunea Diana Dumitrescu.

În toamna anului 2008, pe micile ecrane debuta telenovela românească „Regina”, produsă de Ruxandra Ion. Din distribuție a făcut parte și Diana Dumitrescu, alături de Andreea și Cabral Ibacka, Gheorghe Dinică sau Iulian Postelnicu, actorul care joacă în pelicula „Oameni de treabă” și care a câștigat premiul Gopo pentru cel mai bun lungmetraj.

Diana Dumitrescu își reamintește faptul că lucra pe platourile de filmare, la serialul „Regina”, când, deodată, și-a auzit cuvinte dure îndreptate către propria persoană. Platourile erau foarte spațioase, iar într-o pauză, când se odihnea pentru câteva clipe pe o canapea, a avut „surpriza” să audă jigniri la adresa ei. Iar injuriile au fost aduse chiar de la oamenii alături de care lucra, la vremea respectivă.

„Nu pot să-ți spun ce-am simțit, nu pot să-ți descriu în cuvinte. Nu ştiu de unde am avut tăria asta, dar m-am ridicat de pe canapea și m-am dus și le-am spus «vorbiți mai încet că se filmează și se aude» și am plecat. M-am dus la mine în mașină. Am făcut niște ture prin Buftea și am plâns. A fost un șoc real! Știam că oamenii sunt mai așa, dar una e una, alta e alta. Foarte trist! Oameni mici… Și sunt mulți.

Greu am învățat ce înseamnă să ierți cu adevărat. Acum, am iertat. Îmi pare rău pentru ei, că atât au putut. Dacă un om nu vrea să te cunoască, nu e vina ta. Dacă un om vrea să te cunoască, nu te va judeca. (….) Am învățat să fiu mai atentă la oameni, la ce spun, cui spun”, a spus Diana Dumitrescu, în podcastul Ilincăi Vandici.