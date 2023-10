Tu știi cine este copilul din imagine? O țară întreagă îl vede acum la PRO TV

Sunt mai bine de 40 de ani de când poza prezentată a fost făcută. Cu siguranță, diferența dintre vedeta de la PRO TV și copilul din poză este mare, dar fanii l-au recunoscut imediat.

Pentru a vă da câteva indicii, copilul din imagine are 49 de ani acum, în 2023. Ziua sa de naștere este pe 28 mai, este jurat la Vocea României din sezonul 4 și este un mare fan al muzicii rock, pe care o și cântă. Bonus: iubește Vama Veche. Știți cine este?

Recunoști starul din imagine? Îl vezi mereu la PRO TV

Este antrenor și în sezonul 11 de la Vocea României. Nu este nici Smiley, nici Horia Brenciu, ci chiar Tudor Chirilă! Cel care face muzică de mai bine de trei decenii și care a rămas emblematic pentru piese precum: „Vara asta”, „Perfect fără tine”, „Hotel Cișmigiu”, „18 ani” și multe altele.

Încă de la vârsta de 10 ani, a făcut primii pași spre o carieră în domeniul muzical. A fost membru în fanfara școlii și a făcut, vreme de 5 ani, clarinet. Odată cu adolescența, a ajuns să aibă și chiar propria trupă, dar numele formației are o poveste la care puțini s-ar aștepta:

„Până am găsit Vama Veche am discutat multe nume: Verii lui Ştefan, Sarmalele calde, Căluţul de mare, La scoica nu-ştiu-ce. Eram foarte beţi în dimineaţa în care încercăm să dăm un nume formaţiei. Ne-a plăcut foarte mult Vama Veche, pentru că rezonează cel mai mult cu noi. Deşi şi în 2 mai ne plăcea. Când ne-am trezit din beţie ni s-a părut că Vama Veche e un nume de c****, dar l-am păstrat, pentru că aşa ne-am promis în seara aceea”, a spus vedeta de la PRO TV pentru Pagina de Media.

S-a iubit cu Andreea Raicu

Vreme de 7 ani, Tudor Chirilă a avut o relația cu Andreea Raicu, dar la doar doi ani după ce au început romanța, s-au despărțit și s-au reîmpăcat. După ani buni de la momentul despărțirii, știrista a recunoscut că legătura sa cu antrenorul de la Vocea României a fost cât se poate de toxică, acesta fiind și motivul pentru care au ajuns la despărțire.

„Am avut o relaţie toxică, lungă. Nu mai eşti tu, nu mai eşti fericit. Persoana respectivă în loc să te susţină, e împotriva ta…. Eşti veşnic tensionat, îţi pierzi încrederea în tine… Nu e un subiect dificil pentru că am putut să mă uit la ele. Relaţiile dificile pot fi şi la 40 de ani…”, spunea vedeta, în cadrul unui podcast.

