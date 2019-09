O știe toată lumea, iute la mânie este Tudor Chirilă! Nu puține au fost momentele în care artistul s-a ”declanșat”, după clinciuri verbale mai mult sau mai puțin importante. Chiar duminica trecută, Tudor a dat o nouă “reprezentație”, supărat pe un șofer care nu i-ar fi acordat prioritate la trecerea de pietoni. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile în care juratul de la ”Voce” este un car de nervi.

Încă-i început de toamnă, încă-i cald ca vara afară! Și de ce să nu profiți de, poate, ultimele zile când soarele zâmbește cinstit, nu fals? Așa a procedat și Tudor Chirilă, care și-a luat iubita, Iulia Mâzgan, și cei doi copii și dus spre parc a fost! Plimbărica pe biciclete a fost OK, doar că, la întoarcerea spre casă, în zona Mănăstirii Cașin, un șofer grăbit i-a stricat tot cheful PRO TV-istului #rezist. (CITEȘTE ȘI: SCANDAL LA VOCEA ROMÂNIEI DE LA PRO TV! TUDOR CHIRILĂ, ATAC LA ADRESA LUI HORIA BRENCIU)

S-a dus să-l ia de gât pe șoferul vinovat!

Tudor, pe umerii căruia a căzut tot greul, pentru că avea amplasat, la bicicletă, și scăunelul, și căruțul pentru micuț, s-a chinuit ceva pentru a duce totul cu bine la capăt. Doar că tocmai atunci s-a ”ciocnit” cu ”nefericitul” șofer. Tudor și membrii familiei sale se pregăteau să traverseze, cu artistul în frunte, când …

O mașină i-a blocat! Cântărețul și-a ieșit din pepeni și a început să gesticuleze, sub privirile iubitei și ale unor trecători. E drept, omul cu mașina a forțat trecerea, dar a avut și ghinion, fiind nevoit să oprească din cauza unui blocaj în intersecție. La fix pentru Tudor Chirilă, care nu a lăsat-o, așa, cu una, cu două. S-a dus la șofer și l-a mustrat, ba a continuat să gesticuleze larg și după ce a traversat cu toată familia. Cu greu s-a calmat, dar nu înainte de a mai face câteva ”piruete” cu mâna câtre șoferul vinovat.

Tudor Chirilă, scandal în parc: ”I-am tras două palme!”

În martie, Tudor Chirilă a fost implicat într-un incident în parc, atunci când a fost interpelat de o persoană căreia i-a tras două palme. A povestit totul chiar Tudor Chirilă, pe pagina de socializare. ”Stăteam pe o bancă astăzi împreună cu frate-miu în fața unui loc în care obișnuiesc să-mi beau cafeaua. Mă pregăteam să-mi încep ziua și vorbeam nimicuri. Pe lângă noi trece un individ pe care îl cunosc din cartier, cu trei câini după el. Ne cunoaștem tangențial, dar omul îmi e mai mult necunoscut. Se oprește în fața noastră și mă întreabă direct de care parte sunt, ce ideologii am. (CITEȘTE ȘI: TUDOR CHIRILĂ, ÎNJURAT ȘI AMENINȚAT DE UN PARCAGIU DUPĂ CE A SĂRIT ÎN APĂRAREA UNEI FEMEI)

Tonul un pic agresiv și un zâmbet metalic pe față. Bună ziua, îi spun, înainte de toate. Se conformează, apoi reia chestionarul, care e treaba cu ideologiile, îi spun că nu mai cred în ideologii, răspunde că nu se poate așa ceva, ce sunt, progresist, gender free? Debitul începe să crească, îl întreb dacă nu i se pare că e cam agresiv, îmi răspunde că e, pentru că eu fac mult rău și prostesc multă lume și debitul crește.

De aici eu nu mai pot reproduce decât frânturi de cuvinte, i-am zis să-și plimbe câinii, a început să înjure și să-mi spună că taică-miu a fost un securist, că așa sunt și eu. Parcă asistam la o sumă de mesaje de pe facebook reproduse live în fața mea. Printre înjurături mi-am adus aminte că omul mă mai abordase nervos în perioada referendumului, apostrofându-mă tot ca militant gay sau mai știu eu ce. Atunci n-am răspuns. Acum însă injuriile și minciunile la adresa lui taică-miu au pus capac, nu m-am mai putut stăpâni și i-am tras două palme.

Am avut sentimentul că le aștepta (nu pare genul de om care să stea să fie pălmuit) și chiar l-au bucurat pentru după aceea a continuat să fie agresiv. Am devenit și împuțit, jegos, nespălat, o scursură, mă trag din securiști, alte înjurături nedemne de a fi reproduse. Mi-a promis că merge la IML să-și scoată certificat, i-am răspuns că ar trebui să se dea cu capul de mulți pereți sau să se lovească singur ca să poată obține măcar o oră. M-a înjurat ca la ușa cortului, apoi l-am lăsat acolo așteptând poliția care cred că a și sosit. (NU RATA: CRISTINA ȚOPESCU SARE ÎN APĂRAREA LUI TUDOR CHIRILĂ)

Prima lecție pe care am învățat-o din chestia asta este că trebuie să mai lucrez un pic cu mine ca să fac față acestui gen de conflicte/provocări (pe Facebook e mai simplu, deși nu e o bucurie), adică să rămân calm în timp ce sunt terfelit. De data asta nu m-am putut controla și am pălmuit un om, iar lucrul ăsta nu i-a făcut dreptate nici lui taică-miu, nici mie. În ochii individului el rămâne un securist, iar eu rămân cu toate invectivele care au urmat și care cred că vor continua mult timp în mintea lui.

În afara faptului că m-am simțit de c&^%t după ce l-am zgâlțâit un pic a trebuit să asist la o și mai mare avalanșă de mizerii. Prin urmare am greșit pe toate planurile: că am răspuns în prima fază, că am intrat în dialog cu unul care lătra la mine mai tare decât câinii lui, că mi-am pierdut cumpătul și am răspuns cu o palmă, că am răspuns și eu înjurăturilor lui (devenise de Stan și Bran la un moment dat). La scară mică am demonstrat, dacă mai era nevoie, că rezolvarea conflictelor în afara dialogului nu duce la nimic. Indiferent că am fost provocat cu un atac mizerabil la memoria tatălui meu care nu se mai poate apăra. Din păcate nici eu n-am putut s-o fac.

Astăzi, văd lipsa mea de control și din perspectiva scindării la care a ajuns societatea noastră încât pare că singurul mod în care mai putem să nu fim de acord este să dezlănțuim invective, jigniri și minciuni în fața unui om pe care nici nu ne-am propus să-l ascultăm. Cum am ajuns aici?”, a scris Chirilă.

Cine este Tudor Chirilă, juratul de la ”Vocea României”

Tudor Chirilă este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. El este fiul regretatului jurnalist sportiv Ioan Chirilă și al regizoarei Iarina Demian și fratele antrenorului de fotbal Ionuț Chirilă. Actor, muzician, compozitor și producător, Tudor Chirilă s-a născut pe 28 mai 1974, la București.

Piesele și filmele lui Tudor Chirilă

În cariera de cântăreț, Tudor Chirilă a fost solistul trupei Vama Veche, fondată chiar de el. Artistul a creat ulterior o altă trupă, Vama. Ca actor, a jucat în filme de scurt și lung metraj, printre care: ”Live”, ”The Couch” (short)”, „Legături bolnăvicioase”, „Milionari de weekend”, „Komissar Rex”. În teatru, a jucat în „Tartuffe”, „O lume pe dos”, „Chirița of Bârzoieni”, ”A fost odată în Brooklyn”, „Iluzia comică” și multe altele. (VEZI ȘI: CE SALARIU ÎNCASEAZĂ TUDOR CHIRILĂ DE LA PRO TV. SCOATE MAI MULȚI BANI DE LA ”VOCEA ROMÂNIEI” DECÂT DIN MUZICĂ)

Printre cele mai cunoscut piese cântate de Tudor Chirilă în trupa Vama Veche se numără hit-uri precum: “Nu am chef azi”, “Nu ne mai trageți pe dreapta”, “Am să mă întorc bărbat”, ”Vara asta”, ”Epilog”, ”La radio”, ”18 ani”, ”Vama Veche”, ”Hotel Cișmigiu”, ”Zmeul”.

Tudor Chirilă a devenit, în 2014, jurat la emisiunea ”Vocea României”, de la ProTV. Într-o echipă cu Loredana, Marius Moga și Smiley, Chirilă a câștigat trei sezoane consecutive ale emisiunii, cu Tiberiu Albu, Cristina Bălan și Teodora Buciu.

