Tudor Chirilă, snopit în bătaie de fratele său. Abia acum a avut curaj să vorbească: ”M-a salvat tata!”

Tudor Chirilă a povestit abia acum! Celebrul artist știe să încaseze o bătaie, mai ales după experiențele din copilărie. Cântărețul a făcut mărturisiri din trecutul lui, despre care puțină lume are habar.

Tudor Chirilă a fost prezent în podcastul lui Mihai Bobonete, unde a făcut dezvăluiri sincere din trecutul lui. A lăsat deoparte orice inhibiție și a dat din casă detalii neștiute din copilăria lui. Artistul știe să încaseze o bătaie, pentru că a avut cine să-l „antreneze” încă de când era copil. Are o relație foarte specială cu fratele său, Ionuț, însă juratul de la Vocea României recunoaște că au existat și momente dificile între ei. Asta pentru că Ionuț l-a „articulat” pe cântăreț ori de câte ori avea ocazia. Solistul de la Vama Veche este de părere că unele bătăi au fost necesare, căci și el greșea, însă de altele nu avea nevoie.

Tudor Chirilă, amintiri din copilărie

Mai în glumă, mai în serios Tudor Chirilă spune că și-a învățat lecția, pentru că Ionuț era acolo mereu să-i arate unde greșește. Fratele său este cu 8 ani mai mare, lucru benefic pentru educația din copilărie a celui care a fondat trupa Vama Veche. Totuși, solistul a povestit un episod care l-a marcat și pe care o să-l țină minte toată viața. Tudor Chirilă spune că l-a pus la punct pe fratele lui, după o bătaie pe care a încasat-o pe nedrept.

„În relația cu frate-miu, am aflat că cel mai important pentru un băiat, bărbat, e să știi s-o încasezi! Am luat bătaie multă. Eram și mai băgat în seamă de ai mei. Era diferență de 8 ani între noi, probabil, primeam mai multă atenție. Frate-miu avea o iubire a vieții lui, așa cum se întâmplă între 16 și 20 de ani. Și avea o pungă plină cu bilețele de dragoste, la care eu nu aveam acces, nici nu mă interesa prea mult.

Bilețele primite de la iubita lui, puse frumos într-o pungă, legate cu elastic. Eu știam unde sunt. Am fost bătut din nu știu ce motiv, probabil, justificat din punctul de vedere al fratelui meu. Am decis să mă răzbun. Am luat punga de bilețele și le-am aruncat pe geam! Mă duc la dulapul tatei, iau toți pantofii din casă și-i ascund acolo! Și pantofii lui frate-miu, și ai mamei, toți.

Am plecat pe la ora 02:00-03:00 după-amiază, m-am întors la ora 09:00 seara. Sun la ușă. Tata, un munte de om, iar frate-miu ca un câine în spatele meu: „Dă-te că-l omor, dă-te că-l omor!”. M-a salvat tata. A fost o victorie a mea. Trebuia să se ducă la întâlnire și n-a mai putut. S-a dus doar în picioarele goale până jos, să culeagă bilețele. Asta a fost răzbunarea mea”, și-a adus aminte Tudor Chirilă, în podcastul „Da, bravo!” a lui Mihai Bobonete.