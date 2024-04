Tudor de la Fly Project și Anamaria Ionescu, dezvăluiri pe care nu le-au făcut nici în finala Power Couple: “Nu am avut cu lunile ce mânca!”

Tudor de la Fly Project și Anamaria Ionescu au ajuns până în finala show-ului Power Couple, iar la CANCAN EXCLUSIV au fost extrase concluziile după difuzarea de pe Antena 1. Finaliștii au făcut dezvăluiri de senzație despre Sorin Gonțea și Daiana Anghel, câștigătorii concursului, dar și despre cum Anamaria a căpătat un nou “viciu” ulterior proiectului televizat.

Un alt subiect de maximum interes este povestea lui Tudor Ionescu, care deși a înregistrat succes internațional cu Fly Project, la începuturile în muzică murea de foame, la propriu. Acum lucrurile s-au îmbunătățit, iar familia Ionescu are de toate. Tudor, Anamaria și Ilinca se vor muta la casă într-o zonă exclusivistă din București, cât de curând!

Întrebat dacă a produs peste un milion de euro cu Fly Project, Tudor Ionescu a replicat emoționat: „Plângeam singur în oglindă că nu aveam ce mânca!”. Și-a potolit foamea cu cremă de gălbenele pe pâine!

CANCAN EXCLUSIV: Tudor, ai depășit milionul de euro din Fly Project?

Tudor Ionescu: Nu o să vorbesc niciodată despre bani cu nimeni, pentru că eu nu vorbesc despre bani nici cu maică-mea, nici cu cei mai buni prieteni ai noștri.

CANCAN EXCLUSIV: Nici cu Ana?

Tudor Ionescu: Cu Ana, nu vorbim în general despre bani. Mi se pare că suntem aici să muncim, fiecare ce știe mai bine, și să câștigăm cât merităm din ce muncim. N-am numărat și nici nu voi număra niciodată banii din cont, nu pentru aia trăiesc. Sunt foarte importanți banii, pentru toată lumea, dar să stai să numeri bani, mi se pare că pierzi timpul.

CANCAN EXCLUSIV: Deci trebuie să fie o relaxare acolo…

Tudor Ionescu: Hai să îți explic eu cum văd bogăția. Îmi doresc să fim fericiți în orice facem. Vrem să mergem acum într-o vacanță, putem s-o facem. Vrem să mergem să mâncăm sushi, să putem să facem chestia asta. Să nu trebuiască să ne gândim niciodată cât vine curentul, asta e bogăția în capul meu.

Anamaria Ionescu: Pe mine trebuia să mă întrebi dacă s-a cheltuit milionul.

Tudor Ionescu: S-a cheltuit doar pe haine?

Anamaria Ionescu: Eu nu vreau să vorbesc despre bani.

Tudor Ionescu: Eu vorbesc din perspectiva omului care nu că a fost sărăcie, ci a omului care nu a avut cu lunile ce mânca. Stăteam la Brașov, seara, lucram la radio, nu stăteam să nu fac nimic. Munceam de dimineața, de la 4:30, până seara la 22. Cu toate astea, luni întregi, ani de zile, stăteam seara și plângeam singur în oglindă că nu aveam ce mânca. Am găsit în frigider, la un moment dat, un colț de pâine tare. Nu aveam ce pune pe el, în frigider era un borcan de la maică-mea. Era un borcan cu cremă de gălbenele, făcută de maică-mea.

Anamaria Ionescu: Ce ai făcut, tu ai mâncat cremă de gălbenele?

Tudor Ionescu: Da, făcută de maică-mea, vezi că nu era rea, am pus cu sare, frumos. Ție nu ți-a fost foame!

Anamaria Ionescu: Eu de ce nu știu asta?! Eu nu știu asta.

Tudor Ionescu: Eu nu vorbesc din perspectiva miliardarului, o spun din perspectiva omului care a trecut prin foarte multe.

Anamaria Ionescu, dată în vileag de soț! S-a apucat de fumat serios după Power Couple: „Și-a luat un cartuș!”

CANCAN EXCLUSIV: Tudor spunea că te-ai apucat de fumat după Power Couple, Ana…

Anamaria Ionescu: E mult spus că m-am apucat de fumat. În timpul emisiunii, pentru că toți făceau asta, 38 de ani nu am fumat, nu mi-au plăcut țigările. Am fost tot timpul într-un anturaj în care lumea fuma, dar nu am simțit nevoia să fac acest lucru.

Tudor Ionescu: Și acum s-a îndrăgostit.

CANCAN EXCLUSIV: Cine ți-a dat prima țigară acolo, cine a fost ispita?

Anamaria Ionescu: Am cerut eu. A fost după prima eliminare din casă. I-am văzut pe toți la masă că fumau și am simțit nevoia să cer și eu o țigară.

Tudor Ionescu: Toată lumea fumea și bea, nu aveai ce să faci altceva.

Anamaria Ionescu: Și de acolo am mai fumat câteva țigări.

CANCAN EXCLUSIV: Acasă ți-ai luat pachet?

Anamaria Ionescu: Acasă mi-am luat pachet, dup-aia mi-am mai luat unul. Dar nu sunt fumătoare înrăită, fumez două țigări la câteva zile și când socializez, când ieșim în oraș cu prietenii, mai fumez o țigară, două. Dar nu pot să zic că sunt fumătoare.

Tudor Ionescu: „Nu pot să zic că sunt fumătoare, dar săptămâna trecută mi-am luat dintr-un duty free un cartuș”. Și-a luat un cartuș!

Anamaria Ionescu: Nu sunt fumătoare, la socializare mai fumez câte o țigară, două, trei, punct!

