Tuncay Ozturk, adevărul despre afacerile cu Andreea Marin: ”Nu am datorii, nu am intrat în niciun faliment”

Andreea Marin și Tuncay Ozturk au divorțat de aproape doi ani, iar acum fizioterapeutul a decis să spună adevărul despre afacerile cu vedeta de televiziune.

S-a tot speculat de-a lungul timpului că Andreea Marin a fost cea care l-a ajutat pe Tuncay Ozturk să-și pună afacerea pe picioare. Fizioterapeutul însă a mărturisit că vedeta de televiziune nu a avut nicio contribuție la clinica din Primăverii și că nu este în prag de faliment după despărțire. Ba dimpotrivă! (CITEȘTE ȘI: ASTA ȘI-A PROPUS TUNCAY, PÂNĂ LA SFÂRȘITUL VIEȚII: ”VOI CONTINUA SĂ…”)

„Nu am deshis niciun bussiness cu ea. Nu, nu m-a ajutat. Nu am datorii, nu am intrat în niciun faliment, încă funcţionăm şi lucrăm, şi chiar afacerea creşte pe zi ce trece”, a declarat Tuncay Ozturk la Antena Stars.

Cât despre o posibilă relație, Tuncay Ozturk a mărturisit că nu are timp pentru așa ceva: „Nu, din păcate băieţii cu care ies mereu nu îmi lasă timp să mă întâlnesc cu alte persoane, deci asta este o problemă. Ceea ce apreciez este calitatea timpului petrecut împreună. Asta este important pentru mine, o femeie care îmi aduce bucurie în viaţă”.

Andreea Marin şi Tuncay au divorţat în februarie 2017

„Zâna” şi turcul Tuncay au divorţat în luna februarie a anului 2017, la Judecătoria Buftea. Înainte de divorţ, Andreea Marin a vorbit despre motivele care au dus la ruptura dintre ea şi Tuncay.

„Nu am nimic să-mi reproşez astăzi. Sunt împăcată cu acţiunile mele. Sunt omul care simte că poate să facă mai mult şi merită mai mult. Ştiu cât sunt în stare să dăruiesc şi cred că merit acelaşi respect. E o poveste ce ţine de încredere, iar la mine nu a funcţionat. Nu e o dramă, asta e. (…)

Nu m-am respectat şi pe mine. Poate am fost prea tolerantă în defavoarea mea. Eu nu spun că el a avut sau nu o relaţie cu altcineva. Au fost lucruri mult mai grele pentru sufletul meu. Îmi pare bine că am scăpat de semnele de întrebare din viaţa mea. Mi s-a părut lipsit de bărbăţie, de demnitate să spui, la doar câteva zile de la despărţire, că eşti pregătit deja pentru o nouă relaţie”, explica Andreea Marin, la TV, cauzele divorţului. (CITEȘTE ȘI: CE ”GAURĂ” AM DESCOPERIT ÎN CONTURILE LUI TUNCAY)