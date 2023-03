Turist american, impresionat până la lacrimi de niște români din Alba-Iulia: ”Nu o să credeți ce mi s-a întâmplat!”

Povestea unui turist american a devenit virală pe rețelele de socializare, el fiind, de altfel, cunoscut de mulți români. Pentru că este destul de urmărit pe TikTok, bărbatul a postat chiar și un videoclip în care le-a prezentat fanilor săi cum a fost impresionat, până la lacrimi, de generozitatea românilor.

Bărbatul se află în Alba Iulia, acolo unde s-a decis să ia masa la unul dintre cele mai scumpe localuri din România. Nu mare i-a fost mirarea când doi români l-au recunoscut, au venit la el și l-au felicitat pentru modul creativ în care a ales să promoveze țara noastră. Drept mulțumire, cei doi i-au făcut o surpriză, iar la final, turistul a aflat că nota de plată i-a achitată de către românii care îl abordaseră.

”Am fost la un restaurant din Alba Iulia, de fapt, unul dintre cele mai scumpe din România. A venit o femeie la mine și m-a recunoscut, mi-a spus că mă știe de pe Tik Tok. Am vorbit, a venit și soțul ei. Mi-am terminat cina, am mâncat mult pentru că mi-a fost foame și când să cer nota, ospătarul a venit la mine și mi-a spus că nu trebuie să plătesc nimic. Am întrebat de ce și mi-a spus că nota mea a fost plătită de respectivul cuplu.

Chiar m-a impresionat gestul acestora. Zilele mele în România devin mult mai ușor de suportat cu astfel de oameni. Mi-au dat lacrimile”, a spus turistul pe Tik Tok

”Pentru români, asta nu este destul”

Cu peste 50.000 de urmăritori, turistul a rămas profund impresionat de cel mai recent apartament închiriat în Brașov. Americanul a fost surprins de calitatea locuinței. Mai întâi a fost fascinat de priveliște, de la fereastră admira munții, mai apoi a aplaudat faptul că proprietarul este foarte ospitalier și i-a lăsat mici atenții.

„Apartamentul este perfect, uitați-vă la asta. Apartament Airbnb perfect la Brașov. Acesta este balconul, se văd munții. E extraordinar, perfect decorat. Dar pentru români, asta nu e destul, trebuie să mai facă ceva în plus…

Poporul român îmi aduce aminte de cât de educat este. Ceva de Jules Verne aici, dacă nu știți cine este Jules Verne trebuie să mai învățați… Și iată și limba universală, pe care toată lumea o înțelege. Uitați ce mi-a lăsat proprietarul… E iarnă, în cazul în care vrei să ai o pauză de cafea, de ceai, iată câteva dulciuri, puțină ciocolată Poiana, pare că e brand românesc, Poiana cred că este o regiune sau un oraș aici în România, sau cred că e stațiunea de schi. Și niște apă minerală și plată, unul dintre cele mai bune branduri din România”, a spus americanul în mediul online.

