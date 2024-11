”Turnat” că ar fi drogat la volan! CANCAN.RO detonează bomba, Bogdan Mocanu e șocat! Poliția l-a tras pe dreapta și… ”Mi-au luat analize!” Povestea e fabuloasă

Showbiz-ul românesc se cutremură din nou, cu o informație de zile mari! Bogdan Mocanu este ținta cuiva care vrea să îl „înfunde”! Artistul a fost oprit de Poliție, în timp ce se afla la volan, în Capitală, la…pont! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bogdan Mocanu a făcut declarații despre întreaga situație. Se pare că cineva i-a pus gând rău artistului! După o vizită în Dubai, în urmă cu o săptămână, tânărul după care suspină domnișoarele a revenit pe meleaguri românești, iar aici, surpriză! Era așteptat cu sufletul la gură de oamenii legii. Totul s-a întâmplat în weekendul precedent primului tur al alegerilor prezidențiale, atunci când fostul concurent de la Puterea Dragostei a fost oprit de un filtru al Poliției. L-au testat antidrog, însă rezultatele au ieșit negative, în ciuda informațiilor primite, cum că Bogdan Mocanu ar fi avut substanțe interzise la el sau ar fi consumat alcool. Nu este prima dată când artistul a fost oprit de oamenii legii și testat antidrog. Și atunci, ca și acum, a fost găsit curat.

Bogdan Mocanu pare că nu mai scapă de o anumită persoană care i-a pus gând rău și încearcă să îi însceneze tot felul de episoade. Poliția l-a oprit pe artist în urmă cu două săptămâni, în weekend, pentru a verifica dacă deține sau a consumat substanțe interzise. Se pare că oamenii legii au fost puși de cineva pe urmele vedetei, doar-doar îl prind pe picior greșit. Și în trecut a mai fost oprit de Poliție și testat, iar rezultatele au ieșit negative, semn că vedeta preferă să stea departe de astfel de îndeletniciri.

CITEȘTE ȘI: Bogdan Mocanu are probleme cu legea. De ce a rămas fără permis fostul concurent de la „Puterea Dragostei”

Interesant este faptul că de curând artistul a postat pe Instagram un story în care, într-o manieră amuzantă, precizează faptul că a înlăturat toate energiile negative cu ajutorul tămâii. Despre ce energii negative vorbește, vedem imediat, deoarece a fost extrem de concis. Însă de acea persoană care îi tot dă bătăi de cap pare că nu prea reușește să scape!

Bogdan Mocanu recunoaște: „Îmi vrea răul”

Artistul a devenit cunoscut după participarea sa la emisiunea Puterea Dragostei, apoi s-a lansat în muzică și a avut tot felul de colaborări care i-au adus și mai multă notorietate. Inclusiv relațiile amoroase, unele mai tumultuoase decât altele, l-au adus în atenția presei. Cât despre problemele cu legea, Bogdan Mocanu s-a ținut departe de incidente neplăcute de mare anvergură. Însă cum faima aduce cu sine și tot felul de invidii, se pare că cineva face tot posibilul să-l „înfunde” pe artist.

„M-a oprit Poliția, într-adevăr, am fost și am dat analize la sânge, până să îți vină rezultatele ei sunt obligați să îți ia permisul pentru trei zile. După cele trei zile mi-am luat permisul înapoi, nu au depistat nimic. Mi-au spus polițiștii care m-au oprit că cineva sună săptămânal la Poliție și îmi dă numele, numărul de la mașină, descrierea mașinii, pentru a fi oprit, cum că eu aș conduce sub influența alcoolului sau a drogurilor.

NU RATA: Reacţia lui Bogdan Mocanu după ce presupușii agresori au fost duși la audieri: „Nu pot să mă bucur la răul nimănui”

Eu nu am un conflict real cu nimeni, dar bănuiesc cine este această persoană, care aparent, îmi vrea răul. Nu sunt 100% sigur că este vorba despre acea persoană, însă aș vrea să îi transmit un mesaj pe această cale, să nu și mai consume minutele degeaba sunând la Poliție și să își vadă de familia lui. Eu fiind persoană publică, niciodată nu m-aș urca astfel la volan, să dau un exemplu negativ unei întregi generații, care mă urmărește. În al doilea rând, eu nu pot să fac astfel de lucruri din pricina bolii de care sufăr, diabet”, a declarat Bogdan Mocanu pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.