Tyla și Future lansează piesa dedicată Cupei Mondiale, înainte de concertele de la Beach, Please! 2026

De: Alina Drăgan 29/05/2026 | 14:58
Tyla și Future, doi dintre headlinerii Beach, Please! 2026, au lansat astăzi piesa dedicată Cupei Mondiale, o colaborare care îi aduce împreună pe artiștii momentului din muzica globală. Track-ul se înscrie în tradiția marilor producții muzicale asociate competiției, un eveniment care depășește industria sportivă și devine, la fiecare ediție, un fenomen cultural urmărit de miliarde de oameni din întreaga lume.

Aceștia vor ajunge în România în această vară pentru a concerta pe scena Beach, Please!. Ediția din acest an se va desfășura între 8–12 iulie 2026 la NIBIRU, Costinești, Marea Neagră, fiind anunțat ca „cel mai mare festival hip-hop”. Festivalul invită publicul la 5 zile de muzică, cu peste 100.000 de participanți așteptați, zeci de artiști și multiple scene.

Noua colaborare îmbină stilul afro-pop distinct al Tylei cu sound-ul trap consacrat al lui Future, rezultând un track construit pentru a capta energia și diversitatea Cupei Mondiale.

Cupa Mondială 2026 va fi a 23-a ediție a competiției și prima din istorie care va avea loc în trei țări: Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Concursul se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie 2026, fiind prima Cupă Mondială cu 48 de echipe. Meciul de deschidere va avea loc pe 11 iunie la Estadio Azteca din Mexico City, iar finala este programată pe 19 iulie la MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, SUA. Turneul se va desfășura pe 16 stadioane din cele trei țări, cu un total de 104 meciuri.

