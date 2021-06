Tzancă Uraganu, confesiuni despre consumul de droguri: „De un an și jumătate nu am mai pus mâna pe astfel de substanțe”

Manelistul s-a „spovedit” în fața lui Damian Drăghici și a recunoscut că a fost consumator de droguri, dar și că a trecut prin perioade depresive și anxioase. Ce l-a făcut pe Tzancă Uraganu să renunțe la acest viciu, dar și cum și-a tratat problemele emoționale.

Tzancă Uraganu a fost invitatul lui Damian Drăghici la podcast-ul pe care-l face și, în acest context, a făcut dezvăluiri care au surprins pe toată lumea. Artistul a recunoscut că din cauza pandemiei a ajuns într-o situație nu tocmai bună din punct de vedere psihic și până nu a apelat la ajutor psihiatric și psihologic nu și-a revenit,

Dar, mai mult decât atât, Tzancă Uraganu a recunoscut că a fost consumator de substanțe interzise, dar s-a jurat că renunță la acest viciu și de un an și jumătate nu a mai consumat nimic.

Tzancă Uraganu: „Am promis că nu mai fac niciodată și m-am lepădat” Manelistul susține că promisiunea făcută în fața lui Dumnezeu îl ține departe de consumul de substanțe interzise.

” De un an și jumătate nu am mai pus mâna pe niciun fel de substanțe. Am promis la Fecioara Maria, la Mânăstirea Ghighiu, de la Ploiești, e lângă mine acolo. Și m-am dus acolo, este o icoană făcătoare de minuni de 400 de ani și vin oameni din toată țara.

Am promis acolo cu mâna pe icoană că nu mai fac așa ceva, în afară că beau și eu, asta e altă treabă. Nu mai fac niciodată, am greșit și eu în trecut și am promis că nu mai fac niciodată și m-am lepădat.

Sunt mult mai bine din toate punctele de vedere”, a mărturisit Tzancă Uraganu în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Sursă foto: instagram.com