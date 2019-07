Udrea & iubi și-au scos bebelușa la ”libanezul” de 1 milion €!

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini unice cu familia fostului ministru al Turismului. Elena Udrea și Adrian Alexandrov și-au scos bebelușa la unul dintre cele mai renumite restaurant din București, „libanezul” de un milion de euro. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE NOUL IUBIT MILIONAR AL SIMONEI HALEP. A SCOS-O LA O CINĂ (MAI MULT DECÂT) INTIMĂ! PRIMELE IMAGINI + AMĂNUNTE DE ULTIMĂ ORĂ)

De când a revenit pe plaiurile mioritice, fosta "mână dreaptă" de la Cotroceni își dedică timpul exclusiv familiei. Elena Udrea și logodnicul ei, Adrian Alexandrov, au scos-o pe micuța Eva la unul dintre cele mai exclusiviste localuri din Capitală, Mandaloun, restaurantul unde bucătari renumiți transformă mâncarea într-o sărbătoare a vieții și desertul într-o capodoperă culinară.

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe fosta șefă a Cancelariei Prezidențiale a lui Traian Băsescu la ”libanezul” de 1 milion de euro, unde aceasta a ales să petreacă clipe de relaxare, dar și să experimenteze o gamă largă de arome orientale.

Fostul ministru și familia, la restaurantul din “1001 de nopți”

Îmbrăcată elegant și cu bun gust, în nota deja obișnuită, Elena Udrea a fost o apariție de-a dreptul senzațională în localul situat în zona de nord a Capitalei. Cu toate că a furat toate privirile, fostul ministru al Turismului a încercat să păstreze discreția și s-a "instalat" alături de cei dragi la una dintre mesele restaurantului.

Elena Udrea a demonstrat încă o dată că se califică pentru titlul de cea mai grijulie mamă din lumea bună. În permanență, a fost atentă la fiecare mișcare și cerință a micuței sale, Eva. Fostul ministru și familia sa s-au bucurat pe deplin de atmosfera aparte, desprinsă din povestea celor 1001 de nopți, din restaurantul Mandaloun.

Adrian Alexandrov, un tată responsabil

Dacă Elena Udrea este o mamă de nota 10, nici Adrian Alexandrov, logodnicul acesteia, nu se lasă mai prejos. La un moment dat, atunci când iubita lui a lipsit pentru câteva clipe de la masă, Adrian și-a luat fiica în brațe și s-a plimbat cu ea pe terasa localului.

După ce au achitat nota de plată, au părăsit cu toții luxosul local și s-au îndreptat spre mașină. Din câte se observă, Elena Udrea și Adrian Alexandrov își împart în mod egal sarcinile de părinți. În timp ce Elena Udrea a luat-o în brațe pe micuța Eva și s-a așezat pe bancheta din spate, Adrian Alexandrov a cărat "scoica" micuței și s-a asigurat că fetele lui vor călători în siguranță până acasă.

S-a întors în ţară după un an și jumătate

“Da, m-am întors în România. Am renunțat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica. Decizia am luat-o imediat după ce am fost eliberată în decembrie, dar au fost cauze obiective pentru care s-a întâmplat abia acum: finalizarea actelor fetiței mele Eva și închiderea procedurii de extrădare.

Am ales să cer protecție în Costa Rica în condițiile în care tocmai aflasem că sunt însărcinată iar evoluția în dosarul Gala Bute demonstra că este vorba de o execuție, nu de o judecată corectă, în baza legii. Am vrut astfel să îmi nasc copilul în siguranță, însă știți că am fost arestată când Eva avea 13 zile și doar faptul că Dumnezeu a vrut să o nasc mai devreme a făcut că ea să vină pe lume în libertate.



Dar așa cum am spus mereu, nu mi-am dorit niciodată să trăiesc în altă parte decât în țara mea și am așteptat cu nerăbdare momentul în care să mă pot întoarce.

Vreau să îmi cresc copilul Acasă, să o botez la biserica unde m-am rugat să devin mamă, cu familia mea și cei cu adevărat apropiați mie, alături de noi.

Referitor la procesele pe care încă le am în instanță, cred că mă voi apăra mai bine de aici decât de departe, împotriva abuzurilor care s-au făcut și în cazul meu.

Am ales să postez acest mesaj din respect față de cei interesați și față de presă care încearcă să afle adevărul despre prezența mea Acasă. Știu că o face din bună credință și din dorința de a-și informa corect publicul. Mulțumesc celor care îmi urează bun venit și vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere!

Doamne, ajută!

P.S. Am intrat în țară prin vama Giurgiu, la ora șase în această dimineață. Am ales o variantă mai rapidă decât să aștept o cursă de azi, spre Otopeni. Nicio altă speculație nu își are rostul", a scris Elena Udrea pe Facebook, în 8 iulie. Restaurantul de 1 milion €

Situat într-o zonă de interes, ce găzduiește cele mai multe și mai faimoase restaurante din București, restaurantul Mandaloun se adresează clienților care doresc să fie mai aproape de cultura libaneză, experimentând o varietate de arome orientale, într-o atmosferă elegantă. Bucătari renumiți din România – Chef Laurențiu Drăgănoiu și Chef Ahmed Sankari – și-au pus amprenta asupra dish-urilor libaneze și internaționale, în prepararea cărora folosesc doar ingrediente atent selecționate. Din meniu nu lipsesc preparatele arăbești, italienești, franțuzești, steak-urile din cele mai alese cărnuri, dar nici pizza sau sushi.

