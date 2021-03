Ultima oră. O posibilă amenințare cu bombă la o școală americană din Capitală. Șoseaua Pipera a fost blocată de polițiști

O posibilă amenințare cu bombă, anunțată în urmă cu scurt timp la 112. Polițiștii au blocat sensul de mers spre o școală americană, aflată în zona Pipera.

„La data de 02 martie a.c., in jurul orelor 15:00 polițiștii din Voluntari au fost sesizati cu privire la faptul ca la American School of Bucharest ar putea exista un dispozitiv exploziv.

In acest context s-a relationat cu echipa pirotehnica din cadrul Serviciului Roman de Informatii si s-a creat un perimetru de siguranță pentru a fi evacuate persoanele din școală. De asemenea traficul in zonă a fost restricționat.

În continuare se efectuează cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de santaj, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea.”, relatează IPJ Ilfov.

Circulația a fost îngreunată câteva zeci de minute.