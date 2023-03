Ultimele imagini cu Theo Rose, în a 6-a lună de sarcină, i-a șocat pe fani! Cu ce probleme se confruntă artista: ”Am plâns de mila mea”

Theo Rose traversează cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Artista este însărcinată, iar în curând va aduce pe lume un băiețel. Rolul de mamă vine la pachet cu multe responsabilități și momente dificile, iar vedeta a început să se confrunte încă de acum cu ele. Pentru iubita lui Anghel Damian, seara trecută nu a fost deloc ușoară. Cântăreața a povestit cu ce probleme s-a confruntat.

Theo Rose trăiește alături de Anghel Damian o frumoasă poveste de dragoste, iar de când au aflat că vor deveni părinți cei doi sunt în culmea fericirii.

CITEȘTE ȘI: AM PRINS-O PE THEO ROSE CU PANTALONII ÎN VINE! SARCINA ÎI DĂ BĂTĂI DE CAP!

Încă din primele luni de sarcină, artista s-a confruntat cu simptomele specifice oricărei graviduțe, însă această perioadă nu a durat prea mult. Situația s-a îmbunătățit, iar artista s-a bucurat că își poate relua proiectele. Fericirea nu a durat prea mult și asta pentru că recent, Theo Rose le-a povestit fanilor în mediul online faptul că i-a fost foarte rău și nu a putut să doarmă absolut deloc. În același timp, artista i-a liniștit pe cei care o urmăresc și le-a explicat faptul că situația nu a fost gravă.

„Am o viață….Azi noapte nu am închis un ochi. Copilul meu a avut niște, tantrum, nu știu cum se numește ăsta. Nu știu ce a avut. Poate să aibă criză direct din burtă? Întrebare pentru parentologi. Am filmat cam de la 9 și ceva așa, să zicem. Am filmat o secvență care nu avea în scenariu așa mult plâns. Bă, de oboseală și de rău ce îmi era, am plâns cu o poftă. De mila mea am plâns. Îmi era o milă de mine. Păcat că puteți să vedeți aceste secvențe abia în sezonul 3”, a dezvăluit Theo Rose pe Instagram-ul personal.

Theo Rose, o graviduță suplă

Thoe Rose face parte din categoria mămicilor norocoase și nu își face griji în legătură cu kilogramele în plus acumulate pe parcursul sarcinii. Deși până acum a acumulat aproximativ 10 kilograme în plus, artista este cât se poate de relaxată. Mai mult, intenționează să păstreze aceste kilograme și după sarcină.

„Mi se pare mult să zic cât m-am îngrășat. Eu în ultimul trimestru mai degrabă am slăbit, am avut grețurile alea. Cred că plecând de la o greutate de 45 de kilograme, nu m-am mai cântărit de vreo două săptămâni, dar estimez că aș avea vreo 55. Ultima dată aveam 53.

Eu nu m-am omorât cu mâncatul, dar mă gândesc că e normal să iei în greutate. Voi mai lua și de acum încolo, sunt convinsă. Dar vă spun cinstit, după ce nasc mi-aș dori să rămân pe la 55 de kilograme, așa cum sunt acum. Mi se pare că în sfârșit arăt și eu a om”, a mai spus Theo Rose.