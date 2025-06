Ultimele secunde din viața Teodorei Marcu! Dezvăluirile cutremurătoare ale unui martor: „Intrase în panică, pulsul scădea de la…”

Teodora Marcu și-a pierdut viața într-un mod tragic, iar acum familia și apropiați se pregătesc să o conducă pe ultimul drum. Sicriul cu trupul neînsuflețit al tinerei a fost depus la capela din Cosmopolis, iar vecinii s-au adunat să își ia rămas bun. Printre cei care au venit să îi aducă un omagiu se numără și primarul din Ștefăneștii de Jos. Acesta a fost martor la ultimele clipe de viață ale Teodorei.

Sâmbătă, 31 mai, Teodora Marcu a fost ucisă cu mai multe focuri de armă de fostul iubit pe o stradă din Cosmopolis. Tânăra de 23 de ani era însărcinată și a fost omorâtă în timp ce ieșise cu fetița ei la plimbare și cu alți copii. Ucigașul a acționat în văzul tuturor și a deschis focul printre oameni, împușcându-o pe Teodora cu patru gloanțe în cap, gât, piept și abdomen.

Astăzi, 2 iunie, sicriul cu trupul neînsuflețit al Teodorei a fost depus la capela din Cosmopolis, iar mulți au fost cei care au venit să își ia rămas bun. Soțul tinerei a vegheat sicriul și a vărsat lacrimi amare. Printre cei care s-au prezentat la capelă s-a numărat și primarul din Ștefăneștii de Jos. Acesta a venit cu flori și a vorbit despre ultimele clipe de viață ale Teodorei, la care a fost martor.

„Am ajuns la fix două minute după ce tânăra Teodora a fost împușcată. Am asistat la resuscitare. Din păcate nu mă pricep, nu am cunoștințe medicale foarte, foarte multe, dar se vedea clar cum tânăra se stinge sub ochii celui care a încercat din răspundere să o resusciteze. Intrase în panică, pulsul scădea de la secundă la secundă”, ne-a declarat Gheorghiță Virgiliu Mircea Daniel, primar Ștefăneștii de Jos.