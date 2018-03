Matusa unei fetite de 12 ani, despre care se crede ca a murit in incediul produs mall-ul din Kemerovo, a relatat in media rusa despre ultimul telefon primit de la nepoata sa. Viktoria Pochankina ar fi sunat-o pe matusa ei pentru a-i spune ce se petrece in mall-ul cuprins de flacari.

”Totul arde. Usile sunt blocate. Nu pot iesi. Nu pot respira. Spune-le ca-i iubesc. Spune-i mamei ca o iubesc…”, sunt cuvintele fetitei.

Inainte ca legatura telefonica sa se intrerupa, fetita a fost sfatuita de matusa sa să se dezbrace si sa-si acopere fata cu hainele, potrivit Daily Mail.

Numarul mortilor in urma incendiului izbucnit duminica in Kemerovo a ajuns la cel putin 64, 41 dintre ei fiind copii, a anuntat ministrul situatiilor de urgenta Vladimir Pucikov.

Numarul mare victime din randul copiilor a fost cauzat de faptul ca acestia se aflau in vacanta si foarte multi dintre ei au venit la mall insotiti de cativa parinti si profesori. Aproape intreaga clasa a Viktoriei se afla in mall in momentul izbucnirii incendiului.

Sursa: bzi.ro