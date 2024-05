Uluitor ce a putut să-i spună ”Perversu” în timpul luptei. Roxana Țuțu, sportiva bombardată în cușcă, alături de Bettyshor, rupe tăcerea pentru CANCAN.RO

A fost cea mai spectaculoasă luptă a galei RXF, poate și pentru că, în premieră în România, se băteau două femei cu un bărbat. Numai că reprezentația din cușcă a fost violentă. ”Perversu” de pe Târgu Ocna a lovit cât a putut, le-a dărâmat, de câteva ori, pe adversarele lui. Roxana Țuțu a stat mai bine pe picioare decât partenera ei, Bettyshor, care a ieșit din ring mult mai șifonată. Momentul halucinant s-a petrecut în timpul luptei. Ce i-a spus, la un moment dat, ”Perversu”? CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Lupta din gala RXF dintre ”Perversu” de pe Târgu Ocna și Roxana Țuțu și Bettyshor a fost, de-a dreptul, spectaculoasă, dar și sângeroasă. Și pusă la zid de numeroși oameni care nu au gustat brutalitatea din ring, în condițiile în care a fost o luptă inegală, bărbat contra femeie. Trecând, însă, peste reproșurile venite, să spunem că Roxana și Bettyshor au întrecut orice așteptări! S-au ridicat după fiecare lovitură dată cu patos de bărbatul de aproape 140 de kilograme și au încercat, cum au putut, să lovească și ele. Au și reușit, de aceea merită toate felicitările.

(CITEȘTE ȘI: JUSTIȚIARUL DIN BERCENI, RECUNOSCUT PENTRU PRINDEREA PEDOFILILOR, ÎL DĂ ÎN VILEAG PE LUIS STAN! AMENINȚAT CU MOARTEA: ”M-A PRINS ÎNTR-O PARCARE ȘI…”)

Cum a amenințat-o ”Perversu” pe Roxana Țuțu, în timpul luptei

Un moment uluitor s-a petrecut, însă, în timpul luptei. ”Perversu” avea s-o amenințe pe inimoasa Roxana, într-un moment în care ”ringul” își trăgea, un pic, răsuflarea. ”Dacă te mai atingi de mine, te omor!” Asta i-a spus ”Perversu” de pe Târgu Ocna. Doar că Roxana nu a ținut cont, iar cei prezenți în sală au văzut cum fata nu se îndoaie cu una, cu două.

(NU RATA: MEKO SPUNE TOT ADEVĂRUL DESPRE ”BLATUL” DE LA RXF: ”COMBINAȚIA S-A ÎNTÂMPLAT PESTE NOAPTE!” + ”BODYGUARD-UL A SĂRIT LA MINE…”)

Cum se simte Roxana Țuțu, la două zile după luptă

Altfel, colega de ring a lui Bettyshor a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, ce a însemnat această luptă pentru ea, mai mult, nu s-a speriat defel, în ciuda faptului că, la două zile după evenimentul din Sala Polivalentă, se simte chiar mai rău.

”Am simțit că pot să fac asta, îmi place adrenalina! Îmi place să ies în evidență, să mă fac văzută. Mă antrenez cam de un an și jumătate. M-am bătut prima dată anul trecut, în februarie. Primul meci. Iar antrenamentele sunt intense înainte de meci.

Nu am luat niciodată asta în joacă, deși știam că este un show. Nu am vrut un show ieftin, am pus suflet în ceea ce am făcut. Am vrut să mă văd bine, pe lângă asta, am fost conștientă că reprezint o academie, nu am vrut să fac pe nimeni de râs, nici pe mine…

Ce s-a întâmplat miercuri în ring este o experiență pe care nu o simți decât dacă intri acolo. Nu o consider atât de fatală pentru mine încât să spun că pun punct aici, nu mai continui. Dacă mi s-ar propune, voi intra în ring o dată, de două ori…de câte ori este nevoie. Cu Perversu sau cu oricune altcineva.

Referitor la meci, eu și Bettyshor ne-am gândit, pe de o parte, că o să fim menajate, chiar dacă nu ne-am gândit că o să câștigăm, dar faptul că ne-am întâlnit acolo cu realitatea, care a fost urâtă… Noi am dat de frică, el a dat de frică, nu pot să spun decât că totul a fost real. Corpul nostru resimte asta, pe fețele noastre s-a văzut…

Acum mă simt mai rău ca a doua zi după meci. Se resimt din ce în ce mai tare loviturile, la față, cel puțin. N-am primit foarte multe, spre deosebire de Betty, dar ale pe care le-am primit au fost, presupun, cu toată forța. Mie îmi prinsese frica, oarecum, și a zis că se axează pe mine, îmi dă două-trei lovituri din tot sufletul, cu toată forța, cu speranța că nu mă mai ridic. Dar eu m-am ridicat de fiecare dată. Nu m-am dat bătută. Indiferent de situație, eu nu am vrut să renunț”, a spus Roxana Țuțu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.