Un actor polonez refuză să cedeze presiunilor și lansează un film exploziv! Vladimir Putin, parodiat în scutec!

Slawomir Sobala, un actor amator polonez care a devenit cunoscut pentru asemănarea sa cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pregătește o nouă producție, o satiră la adresa liderului de la Kremlin.

Într-un interviu, Sobala povestește că oameni ai Kremlinului ar fi încercat în repetate rânduri să împiedice lansarea producției, pentru a evita ca Putin să fie ridiculizat, arată The Daily Beast.

Filmul realizat în Polonia, intitulat Putin, a fost anunțat în 2022 și va fi lansat în ianuarie. Un trailer îl arată pe Putin purtând un scutec murdar, participând la sesiuni de arte marțiale și confruntându-se cu fostul președinte al Rusiei, Boris Elțin.

În mai, regizorul filmului, Patryk Vega, a susținut că spioni ruși au încercat să se amestece în producție. Acum, omul care îl interpretează pe liderul rus cu ajutorul inteligenței artificiale, a dat publicității mai multe detalii.

Slawomir Sobala, în vârstă de 55 de ani, născut la Wroclaw, în Polonia, a declarat pentru Daily Beast că i s-au oferit 50.000 de dolari pentru a preda scenariul lui Vega. El spune, însă, că oricât de tentantă ar fi fost oferta, el a refuzat-o.

„Da, au existat încercări de a interfera cu producția filmului și am experimentat asta în mod direct. La un moment dat, am fost abordat, probabil de persoane conectate cu agenți ruși, care au făcut o ofertă de a cumpăra scenariul de la mine. Prețul propus a ajuns până la 50.000 de dolari. Deși era tentant la o primă vedere, am știut imediat că nu u puteam fi de acord cu o astfel de înțelegere”, a povestit el.