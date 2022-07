Un apartament din Brăila, dat spre vânzare, a devenit viral pe internet! Anunțul a stârnit un val de reacții: ”Îți cere meșterul să-i faci asigurare de sănătate, dacă-l bagi aici”

Un alt apartament din România face „furori” pe internet! O locuință din Brăila, care este dată spre vânzare cu prețul de 29.900 de euro, a ajuns în atenția utilizatorilor. Iar toate comentariile acestora s-au concentrat asupra modului în care arată camerele apartamentului. Iată ce val de reacții a fost provocat!

Mai țineți minte reacțiile care au survenit în urma unui anunț din Cluj, unde un proprietar a oferit spre vânzare o garsonieră de 11 metri pătrați cu prețul inițial de 37.499 de euro? Iată că, de data aceasta, o altă locuință a reușit să stârnească un val de reacții amuzante pe Facebook. Este vorba despre un apartament cu două camere din Brăila, din zona Pieței Pistruiatu, care se vinde la prețul de 29.900 de euro.

Proprietarul oferă spre vânzare un o locuință cu două camere care are și balcon, actele sunt la zi și are aproximativ 40 de metri pătrați, potrivit anunțului. În plus, proprietarul mai notează că locuința trebuie renovată.

Vezi și DE NECREZUT! CU CÂȚI BANI SE ÎNCHIRIAZĂ ACUM UN APARTAMENT ÎN CONSTANȚA. CÂT TREBUIE SĂ PLĂTEȘTI PE LUNĂ

Citește și O FEMEIE A DAT NAS ÎN NAS CU O ”FANTOMĂ”, ÎN TIMP CE FĂCEA UN TUR VIRTUAL AL UNUI APARTAMENT

Val de reacții, în urma anunțului de pe Facebook

Anunțul de pe Facebook a stârnit un val de reacții în rândul utilizatorilor care au privit imaginile din apartamentul cu două camere din Brăila. Se poate observa că este vorba despre o locuință în care nu s-ar fi investit și în care au fost păstrate materialele autentice de când, cel mai probabil, a fost construit blocul.

”Îți cere meșterul să-i faci asigurare de sănătate, dacă-l bagi aici”, ”Găinile unde sunt?”, ”Mi se pare că este vintage, merită orice euro”, ”De era un TV diamant, un mileu și peștele, schimbau aspectul în dormitor. Se poate demola blocul pentru repararea apartamentului?”, ”Scrie în anunț aproximativ 40 mp pentru că nu a avut nimeni curaj să intre să măsoare”, ”Cu o mână ai ţinut tavanul şi cu cealaltă ai făcut pozele”, ”Îţi vine să pui gazon în camere, nu parchet”, ”Mi-am făcut antitetanos doar ca să mă uit la poză”, ”Mâine facem contractul dacă scădeți 29.000 de euro din preț”, ”Mai e valabil anunțul? Mă interesează pentru soacră-mea că tot vrea la oraş”, ”La banii ăştia oferiţi şi fantomele sau alea se achită separat?”, ”Aici se va filma The conjuring 4?”, ”Parcă suna mai bine garsoniera din Cluj”, ”Simt nevoia să mă spăl doar privind aceste poze”, ”Mă și gândeam unde locuiește Covid-ul când nu este pandemie”, ”Merge și cu programul Ultima Casă?”, ”Peșteră cu apucături de țarc”, sunt o parte din comentariile pe care utilizatorii le-au lăsat la postare.

Sursă foto: Facebook