Un aristocrat britanic, în vârstă de 79 de ani, își caută soție! Viitoarea parteneră va avea un venit anual de 50.000 de lire, dar cu anumite condiții

De: David Ioan 24/11/2025 | 16:56
Aristocrat britanic, dispus să ofere viitoarei soţii 50.000 de lire.

Baronetul Sir Benjamin Slade, în vârstă de 79 de ani, a stârnit din nou atenția presei britanice după ce și-a anunțat intenția de a-și găsi o parteneră de viață. Deținător al domeniului Maunsel House din Bridgwater și al mai multor castele, Slade promite un venit anual de 50.000 de lire sterline viitoarei soții, dar condițiile impuse sunt departe de a fi obișnuite.

Cea mai importantă cerință se referă la vârstă: femeia trebuie să fie „cu cel puțin 20 de ani mai tânără”, iar baronetul precizează clar că „oricine peste 60 nici să nu aplice”. Explicația este una pragmatică: „Impozitul pe moștenire este de 40%… singura modalitate e să las totul soției tax-free, care apoi îl transmite rudelor mele. Nu pot asigura o femeie de 70 de ani… de aceea avem nevoie de o doamnă cu cel puțin 20 de ani mai tânără.”

Benjamin Slade îşi caută jumătatea

Viitoarea parteneră ar trebui să se ocupe de administrarea celor 1.300 de acri ai domeniului și să fie capabilă să gestioneze două castele. Experiența în domeniul juridic, contabil sau imobiliar este considerată un avantaj. În plus, candidatul ideal trebuie să dețină permis de conducere și „o pușcă”, iar „un permis de elicopter ar fi benefic”.

Lista de criterii continuă cu detalii insolite. Slade exclude femeile provenite din țări al căror nume începe cu litera „I” și care au verde în steag, preferând candidate din Canada, America, Germania și Europa de Nord, „ceea ce eu numesc oameni similari”, după cum explică. Totodată, respinge ideea unei soții „eschimoșe”: „Nu cred că este pentru mine o soție eschimos. Tot ce îmi trebuie este o fată de la țară, obișnuită, care știe și înțelege lucrurile.”

O nouă taxă pe facturile de întreținere ale locatarilor din România. Sunt generate scumpiri în lanț la energia electrică și termică
O nouă taxă pe facturile de întreținere ale locatarilor din România. Sunt generate...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Ce condiţii trebuie să îndeplinească viitoarea aleasă

Viitoarea soție nu trebuie să fie Scorpion, să consume alcool sau droguri, să citească The Guardian ori să fie scoțiană. În schimb, trebuie să aibă minimum 1,68 m, să știe dans de salon, bridge și backgammon, să rezolve cuvinte încrucișate, să fie rezistentă fizic, să meargă rapid și să înoate.

În privința moștenitorilor, baronetul este la fel de direct: „Pot avea doi fii, trei ar fi mai bine, dar dacă am doi fii, situația se rezolvă.” Educat la Millfield School, Sir Benjamin subliniază că duce o viață socială intensă și are nevoie de o parteneră care să se integreze: „Sunt foarte sociabil… trebuie să am pe cineva care să se potrivească”.

