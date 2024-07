Un barbat a fost dat disparut pe plaja din Mamaia. Acesta este cautat de scafandri si elicopterul SMURD

Alertă în Constanța! Un Bărbat de 74 de Ani Dispărut de pe Plaja Modern. Salvamarii depun eforturi intense pentru a-l găsi pe acesta. Autoritățile, alături de echipe de salvare și de familie, sunt în alertă maximă în urma acestui incident misterios.

Bărbatul, cunoscut pentru obiceiul său de a veni frecvent la plajă pentru a înota, a plecat singur de acasă și nu s-a mai întors. Fiul său, alarmat de absența prelungită a tatălui său, a alertat autoritățile în dimineața zilei de 24 iulie, în jurul orei 8:30.

În dimineața zilei de 24 iulie 2024, salvatorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea din județul Constanța au fost chemați să intervină pentru a căuta o persoană despre care se crede că a dispărut în mare, în zona Plaja Modern din Constanța.

Echipele de salvare s-au mobilizat rapid pentru a începe căutările; 18 scafandri, sprijiniți de ambarcațiuni și un elicopter, au fost trimiși în misiune. Operațiunile au inclus căutări subacvatice la baza digurilor din zonă, explorări aeriene și inspecții de-a lungul digurilor. Cu toate acestea, după ore întregi de căutări intense, bărbatul nu a fost găsit.

„Dimineață, în jur de ora 8:30 băiatul a venit și ne-a anunțat că nu s-a mai întors acasă. S-au găsit pe plajă, din locurile persoanei care am căutat-o până acum. Era în vârstă de 74 de ani. Ne-am deplasat la fața locului cu 18 scafandri, cu ambarcațiune, sprijin aerian, cu elicopterul pus, colegii de la salvamar. Am efectuat căutări în mediu submersibil, la baza digurilor celor trei diguri din zonă. Căutări din spațiu aerian , plus căutări de pe diguri. Bărbatul nu a fost găsit”, spun salvamarii.