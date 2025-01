Un bărbat a plătit 55.000 de lire sterline pentru o singură bere. Cum a fost posibil așa ceva

Un jurnalist din Australia a devenit protagonistul unei povești ce ar putea intra în istorie drept una dintre cele mai neobișnuite erori financiare dintr-un local. Peter Lalor, un jurnalist australian cunoscut pentru pasiunea sa pentru cricket, a avut parte de o întâmplare nefericită în timpul unei vacanțe în Marea Britanie, în Manchester. Călătorind pentru a urmări competiția The Ashes, Lalor s-a oprit la hotelul Malmaison, un loc popular printre iubitorii de sport, pentru a savura o bere alături de câțiva colegi de breaslă. Iată ce a pățit acesta!

Într-un moment de relaxare, în timp ce se distra cu ceilalți pasionați ai jocului, a comandat o bere și a achitat consumatia folosind cardul bancar. Aparent, o simplă tranzacție a devenit rapid subiectul unui incident bizar, ce avea să-l lase fără cuvinte pe jurnalistul australian. După ce a plasat comanda și a efectuat plata, Lalor a realizat că ceva nu era în regulă când chelnerița a devenit vizibil agitată, iar aparatul POS a tipărit o sumă colosală: 55.000 de lire sterline. Acesta este aproape 100.000 de dolari australieni, o sumă echivalentă cu prețul unui apartament de lux într-un oraș mare.

Inițial, Peter Lalor a crezut că este vorba despre o eroare minoră, însă când chelnerița a părut vizibil afectată, și-a dat seama că incidentul putea fi mai grav decât se aștepta. Femeia a încercat să-i explice că se produsese o eroare la nivelul sistemului de plată, dar în acel moment, prețul greșit apărea deja pe bonul fiscal. Lăsându-se cuprins de panică, jurnalistul a cerut imediat ajutorul managerului localului, care l-a asigurat că nu va fi afectat de această eroare și că banii nu vor fi deduși din contul său.

Totuși, peripeția nu s-a încheiat aici. A doua zi dimineață, Peter a primit un telefon de la soția sa, care era extrem de îngrijorată. Ea a văzut că suma respectivă a fost dedusă din contul lor și, neliniștită, a crezut că soțul său ar fi plătit, din greșeală, un avans pentru o casă în Manchester. În ciuda încercării de a-i explica, femeia a observat că pe contul lor lipseau aproximativ 102.500 de dolari australieni, din care aproape 100.000 de dolari reprezentau costul „berei”, iar restul pentru taxele și comisioanele bancare.

„A doua zi dimineață, m-a sunat soția, întrebându-mă ce făcusem cu o seară înainte. Știa că îmi place Manchester-ul și a crezut că am dat un avans pentru o casă în oraș. Mi-a spus că lipseau aproximativ 102.500 de dolari australieni din contul nostru – aproape 100.000 de dolari pentru bere și 2.500 de dolari comisioane bancare. M-am întors la bar în seara următoare ca să discutăm, iar persoana care făcuse greșeala m-a văzut și a dispărut.

Cred că, în timp ce introduceam codul PIN, s-au adăugat câteva cifre la preț. A fost greșeala barului, dar probabil ar fi trebuit să-mi port ochelarii. Am scris cărți, am crescut copii și am încercat să fiu un om bun, dar pe piatra mea funerară va scrie: Aici se odihnește omul care a plătit 100.000 de dolari pentru o bere”, a spus Peter Lalor pentru The Guardian.