Un bărbat din Brașov a venit la spital pentru a asista la nașterea fetiței, dar i s-au făcut documentele de internare și a fost la un pas să fie operat din greșeală

O situație șocantă și bizară a avut loc într-un spital din Brașov. Un bărbat, care a mers la spital pentru a asista la nașterea fetiței sale, a fost internat din greșeală și a fost la un pas să fie operat. Medicii au crezut că glumește când le-a spus că a venit să fie alături de soția sa!

Un bărbat din Brașov a trăit un șoc. O zi care ar fi trebuit să fie extraordinară, pentru că soția sa i-a adus pe lume o fetiță, bărbatul, care dorea doar să asiste la naștere, s-a ”trezit” internat în spital și la un pas să fie operat din greșeală. Brașoveanul a povestit prin ce a trecut și este pregătit să ceară daune morale de 20.000 de euro, arată europafm.ro.

„La biroul de internări, soția a completat și semnat fișa de internare iar eu a trebuit să completez un formular “Acord informat acces aparținător” unde am completat numele meu și cnp-ul, actul medical la care voi asista, naștere prin cezariană și numele + cnp-ul soției. Soția a fost preluată de către o asistentă și dusă pe secție pentru a fi pregătită pentru intervenție, iar mie mi s-a cerut sa aștept în lobby să fiu preluat.

O doamnă asistentă a venit și m-a apelat după nume, apoi m-a dus într-o cameră la et.2. Acolo mi-a solicitat să fac duș și să mă spăl cu șamponul din spital și să îmbrac un halat de intervenție.

O asistentă l-a pregătit pe bărbat de operație, deși el venise să asiste la naștere

Am informat-o pe doamna că făcusem duș în acea dimineață, însă dânsa a insistat că nu pot intra în sala de operații fără să fiu dezinfectat.

După ce am făcut duș și m-am îmbrăcat în halatul de intervenție, a venit o altă asistentă în cameră cu un dulap pe roți în care avea instrumente sterile. Dânsa m-a întrebat dacă am emoții și i-am spus ca da. Am rămas puțin surprins, însă am pus aceasta cerinta pe seama contextului pandemic.

Mi-au recoltat un flacon de sânge din mâna dreaptă și apoi mi-au pus o branulă, motivând că trebuie să-mi administreze antivomitiv și un calmant. Am întrebat de ce este necesar și dacă își făceau probleme ca voi leșina în cursul nașterii, dar dânsele au afirmat ca acesta este protocolul pentru acces în sala de operații.

Asistentele au crezut că bărbatul glumește

Înainte de a-mi administra prin branula antivomitiv și calmant m-au întrebat dacă sunt epilat pe abdomen și le-am spus ca nu, apoi dânsele au spus ca trebuie și au solicitat ajutorul unui coleg de-al lor care a adus un aparat de bărbierit pe care aveau de gând să îl folosească după ce îmi administrau antivomitiv și calmant.

Asistenta m-a întrebat ce operație urmează să mi se facă și i-am spus, uimit, că nu mi se va face mie nici o intervenție și că voi asista sotia la nașterea prin cezariană. Dânsele au râs apoi iarăși m-au întrebat cumva într-o notă mai insistentă, ce operație urmează sa mi se facă.

Atunci am realizat ca ele de fapt mă pregăteau pe mine sa fiu dus în sala de operații pe secția de chirurgie și ca nu se uitaseră pe fisele pe care le înmânasem și nici nu au dat atenție detaliilor legate de nașterea sotiei și asistarea mea.

Când au realizat că este vorba despre o neînțelegere gravă, mi-au cerut să mă schimb și am fost dus în alt salon la et.4, pentru a aștepta, de unde am fost condus mai departe în sala de operații unde soția mă aștepta îngrijorată”, a povestit bărbatul.

