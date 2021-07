Un bărbat din Vaslui a dispărut de acasă! Poliția este în alertă și a demarat căutările

Este alertă în Vaslui, după ce un bărbat a dispărut de acasă. Poliția a demarat căutările și se află pe urmele bărbatului în vârstă de 71 de ani. Familia este disperată și cere ajutorul.

În data de 01.07.2021, Chirila Dumitru, în vârstă de 71 de ani, domiciliat în municipiul Vaslui, Județul Vaslui a plecat de la locuința sa și nu a mai revenit până în prezent.

Familia bărbatului este răpusă de durere și încearcă să afle orice informație relevantă. (CITEȘTE ȘI: O RECUNOȘTI? ANDREEA MARIANA ESTE CĂUTATĂ DE POLIȚIȘTII DIN TELEORMAN, DUPĂ CE A DISPĂRUT DE ACASĂ)

„Suntem terminați. Dorim cu orice preț să-l găsim. Nu știm ce să mai facem. Am fost la poliție, la spitale, am întrebat oamenii pe stradă dacă l-au văzut, am sunat toate cunoștințele. Mi-e frică să nu i se fi întâmplat ceva. Parcă a dispărut de pe fața pământului. Uneori are momente când memoria îl mai lasă”, au spus apropiații bărbatului

Semnalmentele bărbatului: înălțime 1.62, greutate: aproximativ 60 de kg, părul puțin grizonat și scurt, ochi căprui.

La data dispariției persoana era îmbrăcată cu cămașă gri simplă, pantaloni de stofă culoarea verde închis(kaki), iar pe cap avea o șapcă maro de velur și era încălțat cu pantofi negri. Ultima oară a fost văzut în zona Buium, pe o bancă.

Dacă ați văzut această persoană sau aveți informații despre ea, anunțați cea mai apropiată unitate de poliție sau apelați 112! Numărul de contact al familiei este 0748804050.

(VEZI ȘI: ESTE ALERTĂ! POLIȚIA ÎL CAUTĂ PE ROBERT, UN ADOLESCENT DIN BOTOȘANI CARE A DISPĂRUT FĂRĂ URMĂ)