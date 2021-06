Un britanic a făcut furori pe Internet, după ce a susținut că a adormit la plajă cu masca de protecție pe față. Imaginile au stârnit un “tsunami” de râsete | VIDEO

Nick Murray, un britanic de 20 de ani, a făcut furori pe Internet, după ce a susținut că a adormit pe o plajă din Mexic în timp ce avea masca de protecție pe față. Imaginile în care apare bronzat cu forma măștii au stârnit un “tsunami” de râsete pe social media, iar video-ul a devenit viral într-un timp foarte scurt.

Farsa făcută de un britanic pe TikTok a devenit virală

În ultimele săptămâni, în multe țări de pe mapamond, restricțiile din cauza pandemiei s-au mai relaxat, însă, în altele, nu. Pornind de la criza epidemiologică și importanța cremei solare, un tânăr a făcut o glumă savuroasă pe TikTok. După cum puteți vedea în clipul de mai jos, el s-a filmat în timp ce pare bronzat cu masca în timp ce se relaxa pe o superbă plajă din Mexic, după cum a precizat pe imagini.

“Dam can’t believe I fell asleep with a mask on (n.r.: La naiba, nu-mi vine să cred că am adormit cu masca pe față)😬😂….. #nickandmads #friends” este mesajul pus la descrierea filmulețului de mai jos, încărcat de Nick Murray pe contul său de TikTok.

Înregistrarea de mai sus a fost văzută de aproape 2 milioane de ori, conform celor mai noi informații.

Sursa foto: TikTok / @RepNickTV