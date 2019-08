Un criminolog din Italia a analizat apelurile Alexandrei la 112: ”Alexandra se temea că cererea ei de ajutor nu a convins-o pe operatoare”

Un criminolog din Italia a analizat apelurile Alexandrei la 112. Ursula Franco, medic și criminolog din Italia, a făcut pentru HotNews.ro o analiză a apelurilor date de Alexandra Măceşanu la 112.

Iată analiza a apelurilor: cu caracter bold sunt evidenţiate observaţiile Ursulei Franco.

Apel I – 25/07/2019, ora: 11:05:08 a.m.

Op. 112 (1): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?

A.M.: Bună ziua.

Op. 112 (1) Bună ziua.



De notat salutul politicos al fetei, „bună ziua”

A.M. Vreau și eu o legătură cu poliția!

Op. 112 (1): Da. Ce s-a întâmplat doamnă, cum vă numiți?

A.M.: Sunt domnișoară, am 15 ani, și ieri am fost sechestrată de către un domn…

Op. 112 (1): Cum te cheamă?

A.M.: Măceșanu Alexandra, vă rog veniți repede, nu știu unde sunt….

Op. 112 (1): Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli?

Operatoarea nu face nimic pentru a o calma şi a o linişti pe Alexandra înainte de a o întreba unde se găseşte, în ciuda faptului că fata abia i-a spus că are doar 15 ani.

A.M.: În Dobro … Aaa.. În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact…

Op. 112 (1): Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? … Aloo?

“Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? … Aloo? Este o cerere neaşteptată pentru că o persoană răpită ar putea să nu ştie locul unde a fost dusă, dar, mai ales, operatoarea de la 112 nu o întreabă pe Alexandra dacă reuşeşte să dea un punct de reper, ci îi dă un ordin : « dă-mi un punct de reper », în loc să o liniştească, adaugă dezarmant : « cum crezi că te găsim ? » care, în mod natural, va creşte disperarea fetei.

A.M.: Da, stați, nu plecați …vă rog…

« Nu plecaţi vă rog » este neaşteptat. Alexandra se tema că cererea ei de ajutor nu a convins-o pe operatoare şi se vede constrânsă să o invite să nu închidă. Mai mult, Alexandra simte nevoia să intre în graţiile ei, cu “vă rog”. Alexandra e o victimă şi operatoarea are datoria să o ajute. În acest caz fetei i-a fost frică din primul moment că nu va fi ajutată.

Când primesc astfel de apeluri, operatorii americani de la 911 sunt cei care îl invită pe apelant să nu închidă linia şi fac tot posibilul ca să-l liniştească că totul va fi bine.

Op. 112 (1): Ai fost violată?

A.M.: (plângând) Da, am fost violată!

Op. 112 (1): Da, rămâi la rămâi la telefon, dar încearcă să-mi dai un punct de reper ca să știm exact ce … cum te putem găsi!

Operatoarea nu verifică în ce condiţie fizică e Alexandra, nu o întreabă dacă sângerează, nici nu îi cere să îl descrie pe răpitor.



A.M.: A venit, a venit, a venit…Veniți repede, vă rog!!!

Se închide apelul

Op. 112 (1): Păi să venim unde frate în Caracal… (zgomot de fundal)? Păi ce dracu să-i fac că e în Caracal, că a răpit-o și a dus-o în Caracal, dar nu știe unde…și poliția (indescifrabil) vorbește… Dă-i asociere…

Pe fundal se aude un alt operator: 11:06:57

Op. 112 (2): Unde ești în Caracal? …….Păi și acuma pe unde ești,….. te poți uita? Ia uită-te…uită-te pe…

Op. 112 (2): Dar de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune-mi…

Op. 112 (1) către poliție: O să vă sune colega, că o avem la… telefon pe altă stație, da? O să vă sune imediat colega că încearcă să mai ia niște date! Este răpită, …dusă în Caracal, …violată… da.

Polițist (1): Răpită?

Op. 112 (1): Da

Poliţist (1): aoleu..

Op. 112 (1) …și încearcă colega să afle ce, pe unde s-ar afla …

Polițist (1): Da..

Op. 112 (1): Da, bine, imediat, imediat vă sună

Polițist (1): Da

Apel II – 25/07/2019 (ora 11:06:25 a.m.)

Op. 112 (2): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?

A.M.: Tot eu sunt!

Op. 112 (2): Unde ești în Caracal?

A.M.: Am trecut, când am văzut prima dată, m-a legat la ochi și eram pe lângă dig, pe domn îl cheamă ….Popescu Lucian Gabriel..

Alexandra a furnizat un punct de reper, digul, şi numele unui posibil suspectat, sau, oricum, al cuiva care îi cunoaşte pe sechestrator.

Op. 112 (2): Pe lângă dig, Popescu Lucian…păi și acuma pe unde ești? …Te poți uita?

A.M.: Nu pot, sunt închisă într-o cameră, văd decât o …o poartă..

Alexandra a furnizat câteva indicaţii legate de anumite locaţii, a vorbit despre dig, despre Caracal, a spus că a fost legată la ochi după ce a trecut de dig, că este închisă într-o cameră şi că nu vede ce e la exterior.

Alexandra a furnizat anchetatorilor un nume, care, deşi s-a dovedit a nu fi cel al răpitorului, cel puţin era numele unei persoane care trebuia imediat interogată.

Operatoarea ar fi trebuit să-i ceară Alexandrei să îl descrie pe sechestrator, cel puţin pentru a exclude că ar fi vorba despre Popescu Lucian Gabriel.

Op. 112 (2): Ia uită-te, uită-te pe…. păi și …da de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune-mi..

A.M.: Să vă spun, ieri am ieșit la ocazie ca să mă duc până-n oraș, și dumnealui m-a luat la ocazie, a închis… a închis mașina și m-a închis acolo, după aia a zis să mă ducă la el…

Op. 112 (2): Te-a luat la ocazie?

A.M. Da.

Op. 112 (2) Numărul la mașină…mai ții minte ceva din numărul de la mașină?

A.M.: Nu, nu…

Op. 112 (2): Ce mașină, ce culoare măcar?

A.M.: Mașina era gri și a… avea boturile turtite…

Op. 112 (2): Cu boturi, …cu bot turtit?

A.M.: Da!

Op. 112 (2): Atâta ai reținut tu…și acuma ești închisă în..? Ai trecut pe lângă dig?

A.M.: Da, atunci când m-am uitat prima dată, dar acum nu știu… cred că sunt în Bold sau ceva, …nu știu.

Op. 112 (2): Bun, ai telefonul la tine, da?

A.M.: Da, ….dar e la el! Eu acuma sun după alt număr…

Op. 112 (2): Nu contează, suni…de unde ai tu numărul ăsta?

A.M.: Care număr?

Op. 112 (2): Ăsta de pe care mă suni. De unde?…

A.M.: E telefonul lui, l-am găsit aici..

Op. 112 (2): Telefonul lui?

A.M.: Da!

Op. 112 (2): Da..Este telefonul lui, da, bun. Ia …

Nu se înţelege de ce nu s-a încercat identificarea persoanei pe numele căreia era înregistrat telefonul de pe care suna Alexandra pentru a trimite un mandat de arestare, având în vedere că, în acel moment, bărbatul nu se găsea în casă cu Alexandra.

A.M.: Da doamnă, vă rog trimiteți-mi pe cineva, că mi-e frică..

Alexandra continuă să spună “vă rog”, în ciuda faptului că a fi ajutată este un drept al ei.

Op. 112 (2): Hai gata, stați puțin,… te cred, te-am înțeles, stai puțin la telefon dacă tot poți …

“gata” este neaşteptat

A.M.: (plângând) Mi-e frică, mi-e frică…



Alexandra nu primeşte nicio vorbă de liniştire, în ciuda faptului că apare disperată.

25/07/2019 (ora 11:07:53 a.m. – apel preluat de către poliție)

Polițist (1): Alo

Op. 112 (2): Alo, poliția?

Polițist (1): Alo, a trecut pe lângă dig…

Op. 112 (2): A trecut pe lângă dig. De ieri e răpită, ăsta-i telefonul lui.

A.M.: Vă rog, veniți cât mai repede…

Polițist (1): Unde să venim domnișoară? Ia spuneți-ne …

A.M.: Poftim?

Polițist (1): Unde, …unde?

A.M.: Nu știu exact, Am trecut pe lângă dig, dar acum cred că sunt în Bold, că altundeva nu putea să fie…

Polițist (1): Unde, în…? Unde sunteți? În..?

A.M.: În Bold…

Polițist (1): În Bold? Aaa… În județul Olt?

A.M.: Da …uitați, uitați, stați, staţi un pic… Am găsit o adresă,… Bl.. bld. Antonius Caracalla nr. 9, B1, D.A. … (nu se înțelege)

Polițist (1): Acolo rămâneți! Rămâneți acolo. Antonius Caracalla nr. 9,… da?



De ce “acolo rămâneţi”? De ce poliţistul, care a înţeles că Alexandra nu poate să îi ajute cu localizarea din interiorul camerei, nu o invită să încerce să forţeze uşa pentru a ieşi din casă, sau cel puţin pe fereastră, în aşa fel încât să poată descrie locul unde se găseşte şi să se ascundă în altă parte.

A.M.: Veniți repede că mi-e frică, vă rog, vă rog!

Op. 112 (2): Continuați adresa asta, s-ar părea că e bloc…

A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică!…

Polițist (1): Ce bloc este acolo? Ați spus că e un bloc.

A.M.: Nu este bloc, nu este bloc, este o casă, este o curte…

Polițist (1): O casă, bun, rămâneți acolo să vină un echipaj de poliție, bine?

Op. 112 (2) E închisă …

A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică de el, m-a bătut …

Polițist (1): Bine…bine, rămâneți acolo!



Niciun cuvânt de încurajare, nicio întrebare legată de condiţiile ei fizice. Alexandra, o fată de 15 ani, răpită, violată şi bătută e tratată cu o răceală dezarmantă.

Apel III – 25/07/2019 (ora 11:12:36 a.m.)

Op. 112 (1): Alo 112, ce urgență aveți?

A.M.: (ton disperat) Doamnă, ați trimis pe cineva? Că cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate …

Op. 112 (1): Da, …ai vorbit cu poliția, da?

A.M.: Da, cu dumneavoastră!

Op. 112 (1): Ce ți-a zis poliția?

Operatoarea cere informaţii victimei cu privire la discuţia avută cu poliţia: e paradoxal.

A.M.: Mi-a zis că o să trimită un echipaj, da vă rog veniți mai repede!

Polițist (2): Alo?

Op. 112 (1): Poliția? A revenit fata.

Polițist (2): Da…doamnă, spuneți domnișoară!

A.M.: Vă rog, ați trimis pe cineva aici?

Polițist (2) da… Am trimis, rămâneți acolo că nu… în 2 minute n-are cum să zboare măi domnișoară. Stați acolo, …da? Am trimis echipajul..



Nu numai că poliţistul nu o linişteşte pe fată, ci dă dovadă de iritare.

A.M.: (plângând disperat) Veniți vă rog, veniți, mi-e frică…

Polițist (2) Păi de cine vă este frică?? …Alo, de cine vă este frică?



Poliţistul dă dovadă că nu cunoaşte cazul. Este dezarmant. Alexandra, încă o dată, e nevoită să repete faptele. De notat faptul că niciuna din persoanele cu care a vorbit Alexandra nu a întrebat-o cum se simte, fizic şi nu a încercat să o consoleze.

A.M.: (plângând) De el…m-a bătut…

Polițist (2): De el…cine este persoana?

A.M.: Îl cheamă Lucian.. Popescu Lucian Gabriel!

Polițist (2): Popescu Lucian… Și unde stă ăsta acolo?

A.M.: Am zis că Bold, Antonius Caracalla numărul 9 …

Polițist (2): Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian?

A.M.: Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui.

Polițist (2): Păi cartea de vizită e a lui?

A.M.: Nu știu…

Polițist (2) Aaa, nu știi nici asta! Bine, așteptați acum…așteptați acolo, va veni acu echipajul în două-trei minute, așteptați,… da?

Este neaşteptat ca poliţistul să spună “Aaa, nu ştii nici asta”, făcând-o responsabilă pe Alexandra.

A.M.: Vă rog stați cu mine la telefon că îmi este frică…vă rog…



E neaşteptat faptul că, nu numai Alexandra nu este consolată şi că nimeni nu o întreabă cum se simte fizic, ci, dimpotrivă, este constrânsă să încerce să câştige din nou atenţia poliţistului cu “vă rog”.

Polițist (2): Nu pot să stau în telefon domnișoară că avem și alte apeluri, rămâneți acolo vine echipajul de poliție, negreșit va veni, …da, două-trei minute, …ce naiba?



Poliţistul o invită pe Alexandra să întrerupă apelul: este neaşteptat. După cum am amintit înainte, operatorii serviciului 911 american monitorizează situaţia până la sosirea ajutoarelor şi încearcă să susţină din punct de vedere psihologic pe cine sună. E neaşteptat ca poliţistul să spună “nu pot să stau la telefon, domnişoară, avem alte apeluri”. E posibil ca 112 să aibă doar o linie pentru apeluri?



A.M.: (plângând) Bine…

Polițist (2): Da? Stați liniștită, calmați-vă un pic, da?

A.M.: (plângând) Mi-e frică…!

Polițist (2): Încercați să vă calmați, păi…da? Calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum…

A.M.: (disperată) Bine, vă rog….



De notat că Alexandra se regăseşte constrânsă să adauge un “vă rog”

Polițist (2): Lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dvs, m-aţi înţeles, da ?

A.M.: (plângând) Bine, bine, da… bună ziua.