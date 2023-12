Un cuplu celebru din România s-a format în traficul din București! Femeia l-a agățat: „Eu eram prea șmecher”

Unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul monden s-a cunoscut pe stradă, în trafic, și s-au îndrăgostit pe loc. Ea a făcut prima mișcare, iar după două ieșiri împreună și cinci zile de la întâlnirea inițială, el s-a pus în genunchi și a cerut-o în căsătorie. Sunt împreună și în ziua de astăzi și au reușit să își construiască o familie câte se poate de frumoasă.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru, căci despre ei este vorba, formează un cuplu de 18 ani, iar povestea lor de dragoste s-a înfiripat dintr-o întâmplare. Între ei a fost vorba de dragoste la prima vedere și chiar dacă pentru unii pare că s-au grăbit la început, cei doi nu regretă nimic și dacă s-ar întoarce în timp ar face același lucru. Cum a început relația acestora?

Invitat în cadrul unui podcast, Dragoș Bucur a vorbit despre familia lui și începuturile relație cu Dana Nălbaru. Se pare că aceștia s-au cunoscut pe stradă, în trafic. Ea l-a reperat prima și nu a ezitat să preia inițiativa. L-a abordat pe actor și acolo a început totul.

După prima interacțiune întâmplătoare, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur nu și-au mai putut lua gândul unul de la altul, așa că în zile următoare au mai bifat câteva întâlniri, acestea programate. Astfel, după cinci zile, actorul a fost sigur că și-a întâlnit aleasa și a cerut-o în căsătorie.

La fel de sigură pe sentimentele sale a fost și Dana Nălbaru, care a accepta imediat și a spus un mare „Da”. Timpul a demonstrat că aceștia au făcut alegerea corectă, iar de 18 ani se bucură de o viață frumoasă împreună.

„Am cunoscut-o acum 18 ani, în trafic, undeva pe lângă Regie. Eu mergeam la o filmare, ea mergea la o repetiţie şi ne-am făcut semne în trafic, am coborât, am vorbit.

Eu o ştiam aşa, de la televizor şi o mai ştiam de la casting de la Băieţi Buni… Practic, ea m-a agăţat pe mine pentru că m-a tot claxonat, eu nu prea i-am răspuns, eram cam şmecher. Aveam un Renault Megane atunci.

Am vorbit puţin şi din ziua aia practic am rămas împreună. A doua zi ne-am întâlnit la un ceai, apoi la masă şi după 5 zile am decis că ne căsătorim. Nu ştiu dacă sună bine chestia asta, dar ai mei m-au susţinut în toate deciziile importante pe care le-am luat în viaţă, deci și în asta”, a declarat Dragoș Bucur, în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță.